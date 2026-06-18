Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio sul ricovero della madre: "Per quanto stabile, non si parla di un raffreddore, fiume d'odio su persone non protagoniste"
A "Morning News" Liborio Cataliotti: "Chiediamo che si stemperino i toni e la massima delicatezza nel trattare il caso"
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Durante la puntata del 18 giugno di "Morning News" è intervenuto in diretta l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, per commentare lo stato di salute della madre del suo assistito, ricoverata d'urgenza per 'overdose di farmaci', e per chiedere di stemperare i toni soprattutto sui social media.
"La situazione è tranquillizzante - le parole del legale - nei limiti ovviamente della patologia che è conseguente all'assunzione di questa overdose di farmaci, si parla di reparto di rianimazione quindi potete tutti capire che per quanto stabile, per quanto tranquillizzante, non si parli di un raffreddore".
"Non sono legittimato a dire altro, non è la mia cliente - ha specificato l'avvocato Cataliotti - non posso dire se sia un'assunzione volontaria in eccesso o colposa in eccesso, io sono vostro ospite per lasciare un messaggio, o meglio per fare un appello pubblico, noi non cerchiamo nessun pietismo però rivendichiamo il rispetto soprattutto delle persone che in questo processo non rivestono il ruolo né di indagato, né di imputato, né di condannato e purtroppo un fiume d'odio, soprattutto attraverso i social media e non certo la magistratura o tramite gli organi di informazione ufficiali quali siete voi, si è riversato su persone che non sono protagoniste in questa vicenda che è stata trasformata in un dramma che ha coinvolto la reputazione di tante persone incolpevoli tra cui la signora Sempio".
"Questo deve indurre, crediamo, una riflessione e giustifica un appello, lo dico soprattutto all'opinione pubblica, perché lo stress psicofisico di tutte le persone coinvolte è veramente alto" ha concluso l'avvocato.