Delitto di Garlasco, la nuova vita di Alberto Stasi nell'hinterland milanese

© Da video
Pantaloni scuri, polo bianca, zainetto sulle spalle e occhiali da sole. Così appare Alberto Stasi nelle immagini mandate in onda da "Quarto Grado", mentre percorre le strade del centro di Milano per raggiungere il luogo in cui oggi lavora.
Si tratta delle prime immagini che mostrano la sua nuova quotidianità dopo la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, ha così iniziato una fase diversa del proprio percorso fuori dal carcere.
In questa nuova fase, il giovane ha scelto di lasciare Garlasco e di prendere le distanze da un luogo inevitabilmente legato alla vicenda che lo ha coinvolto. Per questo motivo, ha deciso di trasferirsi in un piccolo appartamento in affitto nell'hinterland milanese, dove sta cercando di costruire una nuova routine.
L'uomo non dovrà svolgere attività di volontariato, uno degli obblighi che spesso accompagnano l'affidamento ai servizi sociali, perché dispone già di un impiego che gli consente di mantenersi e di continuare a versare, seppure con piccole rate, il risarcimento del danno stabilito in favore della famiglia dell'ex fidanzata.
Tra le prescrizioni imposte dal Tribunale, Stasi dovrà rispettare precisi limiti negli spostamenti e negli orari: non potrà rientrare a casa dopo le 23, non potrà uscire prima delle 6.30 del mattino e non gli sarà consentito oltrepassare i confini della Lombardia.