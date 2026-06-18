Garlasco, il legale di Stasi sulla semilibertà: "È un beneficio che viene concesso a chi lo merita, non è un automatismo"

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Durante la puntata del 17 giugno di "Zona Bianca", è intervenuto in diretta l'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, per commentare l'affido in prova ai servizi sociali del suo assistito.
"Un uomo che vive con un equilibrio sul quale ha lavorato moltissimo - le parole di De Rensis - tra il riassaporare piano piano una vita normale e la speranza di arrivare all'obiettivo per il quale stiamo lavorando tutti con grande impegno".
"È stato molto importante il percorso che ha compiuto Alberto - ha aggiunto il legale - ciò che hanno detto gli operatori del carcere, tutti coloro che hanno interagito con lui durante la detenzione e quello che hanno affermato i giudici del Tribunale di sorveglianza in maniera credo molto netta".
Il legale ha poi risposto a chi sostiene che non c'è da stupirsi della concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, trattandosi di 'un automatismo concesso a tutti'. "Se fosse concesso a tutti allora perché sarebbe necessario il parere della Procura Generale e soprattutto perché si dovrebbe andare davanti i giudici del Tribunale di sorveglianza? È un beneficio che viene concesso a chi lo merita, non è un automatismo", ha concluso l'avvocato.