Garlasco, il legale di Stasi sulla semilibertà: "È un beneficio che viene concesso a chi lo merita, non è un automatismo"

Il legale ha poi risposto a chi sostiene che non c'è da stupirsi della concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, trattandosi di 'un automatismo concesso a tutti'. "Se fosse concesso a tutti allora perché sarebbe necessario il parere della Procura Generale e soprattutto perché si dovrebbe andare davanti i giudici del Tribunale di sorveglianza? È un beneficio che viene concesso a chi lo merita, non è un automatismo", ha concluso l'avvocato.