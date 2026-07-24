Dopo il fatto, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, autorizzati dalla stessa famiglia, hanno deciso di comunicare la notizia riguardante la madre dell'indagato. In particolare, hanno spiegato che il motivo della corsa in ospedale riguardava un tentativo di suicidio da parte della 66enne.

Specificano, inoltre, che nelle ultime ore, Daniela Ferrari aveva ricevuto messaggi di odio sui social. Secondo quanto riferito dai legali, la donna era arrivata in ospedale in stato confusionale ma comunque rimasta sempre cosciente. Nei giorni successivi sarebbe poi stata trasferita nel reparto di Psichiatria.