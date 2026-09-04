Garlasco, la legale di Sempio sul rifiuto a incontrare lo psichiatra: "Puntiamo a un proscioglimento, non cerchiamo scorciatoie"

Secondo la difesa, infatti, il percorso di vita di Sempio e la sua documentazione sanitaria escluderebbero in modo evidente la presenza di alterazioni nelle funzioni cognitive o volitive. La legale ribadisce che, per tutto il team difensivo, Sempio è sempre stato considerato una persona pienamente lucida, priva di disturbi psichiatrici e mai ritenuta socialmente pericolosa.