Delitto di Garlasco, la madre di Stasi: "Credo nell'innocenza di mio figlio: la verità trova sempre la sua strada"

"Ho sempre saputo che Alberto era innocente e se avessi avuto un solo dubbio sarei stata la prima a portarlo ad assumersi le sue responsabilità". Ma alla fine "la verità trova sempre la sua strada, anche quando sembra impossibile". È una lettera accorata quella che Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, ha scritto a "Verità Nascoste", il programma condotto da Milo Infante partito in prima serata su Retequattro con questa missiva in esclusiva. La mamma di Stasi ha ripercorso le fasi più dolorose della vicenda che ha visto il figlio condannato per il delitto di Garlasco, quando è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007.