Garlasco, Gianluigi Nuzzi e Milo Infante si confrontano sulla nuova indagine

E sulle 85 querele che le sorelle Cappa hanno presentato solo alla Procura di Milano, Gianluigi Nuzzi aggiunge: "Io ci credo nella Magistratura. Ci sono delle denunce e spero che il Dottor Panza rientri presto dalle ferie e analizzi tutti i fascicoli. Come Alberto Stasi ha i suoi diritti ed è un condannato definitivo, anche le sorelle Cappa che sono parte lesa e hanno visto la cugina uccisa hanno dei diritti, lo stesso vale per Andrea Sempio".