Milo Infante: "Stefania Cappa mi ha denunciato per ricettazione, è grave e infamante"

Milo Infante spiega che Stefania Cappa lo ha querelato dopo che il giornalista, nel corso della trasmissione di martedì, ha mostrato la denuncia presentata dalla stessa Cappa. La ricettazione, vale a dire l'acquisto o la ricezione di beni provenienti da un qualsiasi delitto, è un reato che "non appartiene alla stampa" ha spiegato Infante. "Il reato dei giornalisti è la diffamazione, ma la diffamazione deve essere provata. Se racconti la verità non è diffamazione, la verità che spesso è nascosta e qualcuno vorrebbe che non venisse fuori".