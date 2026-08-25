Ascolti tv, ottimo esordio per i programmi di Milo Infante
Una partenza che rafforza il daytime di Retequattro e ottiene un riscontro positivo su Canale 5. Benissimo anche il TG4 delle ore 12 che segna l’8.2% di share individui
Milo Infante © Ufficio stampa
Ottimo esordio per i nuovi programmi di Milo Infante: su Retequattro, “Ore 11” registra il 9.6% di share individui (460.000 spettatori totali), con picchi superiori all’11% di share. La seconda parte, “Ore 11 Cronaca” raggiunge il 6.9% di share individui (550.000 spettatori totali). Risultati che fanno crescere Retequattro, nella stessa fascia, di oltre tre punti rispetto alla settimana precedente. Benissimo anche il TG4 delle ore 12 che segna l’8.2% di share individui.
Molto positivo anche l’esordio pomeridiano su Canale 5 di “Verità Nascoste – Il Diario” che, nella prima parte, raggiunge il 19.7% di share individui con 1.400.000 spettatori totali, e nella seconda parte, dedicata alla cronaca, regista il 14.9% di share individui con 1.117.000 spettatori totali. Il programma è risultato leader di fascia sul target commerciale con il 16.6% con un significativo riscontro sul pubblico più giovane: tra i 15-34enni lo share è del 18.6%.
Una partenza che rafforza il daytime di Retequattro e ottiene un significativo riscontro anche nel pomeriggio di Canale 5.