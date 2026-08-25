Molto positivo anche l’esordio pomeridiano su Canale 5 di “Verità Nascoste – Il Diario” che, nella prima parte, raggiunge il 19.7% di share individui con 1.400.000 spettatori totali, e nella seconda parte, dedicata alla cronaca, regista il 14.9% di share individui con 1.117.000 spettatori totali. Il programma è risultato leader di fascia sul target commerciale con il 16.6% con un significativo riscontro sul pubblico più giovane: tra i 15-34enni lo share è del 18.6%.