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Il programma "Verità Nascoste - il Diario", condotto da Milo Infante su Canale 5, rende noto il contenuto dell'esposto a firma dell'avvocato Stefania Cappa presentato in Procura a Milano contro una presunta "regia mediatica" intorno alle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'esposto punta il dito contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, l'inviato de "Le Iene" Alessandro De Giuseppe e l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto che - secondo l'esposto dell'avvocato Cappa - avrebbero agito per sostenere la tesi dell'innocenza dell'allora fidanzato di Chiara Poggi e per indirizzare l'attenzione investigativa verso soggetti esterni ed estranei ai fatti.
In una intervista a "Zona Bianca" l'avvocato Antonio De Rensis si difende: "Accuse infondate, non ho mai conosciuto né mai parlato con un testimone". E sull'invito a partecipare a un convegno sullo sport arrivato l'8 luglio 2022, pochi giorni prima dalla nomina ufficiale a difensore di Alberto Stasi, fatto da Stefania Cappa al legale, De Rensis aggiunge: "La data dell'8 luglio è confermata dai tabulati telefonici ma io non ho mai parlato con l'avvocato Cappa, a farlo sono stati due colleghi del mio studio. Qualora però il contenuto divulgato fosse vero, faccio una riflessione. Se il 13 luglio avessi saputo che l'avvocato Cappa l'8 luglio era a conoscenza che io ero il legale di Stasi avrei preso il telefono e le avrei detto: scusi, ma con tanti avvocati sportivi che ci sono in Italia molto bravi perché sta chiamando me?".