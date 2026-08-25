In una intervista a "Zona Bianca" l'avvocato Antonio De Rensis si difende: "Accuse infondate, non ho mai conosciuto né mai parlato con un testimone". E sull'invito a partecipare a un convegno sullo sport arrivato l'8 luglio 2022, pochi giorni prima dalla nomina ufficiale a difensore di Alberto Stasi, fatto da Stefania Cappa al legale, De Rensis aggiunge: "La data dell'8 luglio è confermata dai tabulati telefonici ma io non ho mai parlato con l'avvocato Cappa, a farlo sono stati due colleghi del mio studio. Qualora però il contenuto divulgato fosse vero, faccio una riflessione. Se il 13 luglio avessi saputo che l'avvocato Cappa l'8 luglio era a conoscenza che io ero il legale di Stasi avrei preso il telefono e le avrei detto: scusi, ma con tanti avvocati sportivi che ci sono in Italia molto bravi perché sta chiamando me?".