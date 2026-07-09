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Presentate alcune delle novità per la prossima stagione. Confermatissima la "Ruota della Fortuna", in arrivo "Passaparola" e "Ok, il prezzo è giusto!" nel pre-serale. Più: grandi show, la fiction su Carlo Acutis e una striscia quotidiana con Milo Infante
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"Siamo prima di tutto un editore, crediamo nella tv generalista e investiamo nel prodotto televisivo di qualità". Così Pier Silvio Berlusconi, ceo Mfe-Media For Europe, tratteggiando la strategia del Gruppo in una serata in cui ha incontrato la stampa italiana per annunciare novità e riconferme del prossimo anno e per parlare dei successi di Mfe, ormai saldamente internazionale e con un bacino di pubblico potenziale in Europa che tocca i 200 milioni di spettatori.
ASCOLTI TV E "LA RUOTA DELLA FORTUNA" - La stagione appena conclusa è stata particolarmente positiva per gli ascolti: nel 2026 (dati al 10 giugno) - nonostante Olimpiadi e Sanremo - Mediaset ha superato la Rai sia sul target individui che su quello commerciale (15-64 anni). Con Canale 5, in particolare, che questa stagione cresce rispetto allo scorso anno, di 7 punti di share nella fascia 20:30-22.30. Menzione d'onore a tal proposito a "La Ruota della Fortuna" con uno share medio del 24,5%, un "programma che ha cambiato la tv italiana. Un caso a livello mondiale" ha spiegato Pier Silvio Berlusconi.
"Nel novembre 2024 ho iniziato a pensare a come rinnovare l'access, e abbiamo cominciato a lavorare sui revival di alcuni brand storici. La Ruota è stato solo il primo ad andare in onda". Immancabile ormai la domanda sul perché non si accorci la durata dell'access prime time, ovvero quella fascia oraria televisiva che va dalla fine del telegiornale della sera all'inizio della prima serata. "Se la Rai, che è servizio pubblico, chiude alle 20 e 30 noi seguiamo subito - non esita nella risposta l'ad Mediaset - "si diano una mossa. Sono tre anni che aspettiamo".
Regina dell'access per la prossima stagione resta, ovvio, "La Ruota della fortuna" con Gerry Scotti. Mentre nel pre-serale sono in arrivo altri format storici che riportano in onda due programmi cult: "Ok, il prezzo è giusto!" e "Passaparola". A settembre riparte "Il Grande Fratello Vip": riconfermata la squadra con Selvaggia Lucarelli opinionista. Lucarelli che è invece molto attesa nella prova da conduttrice de "L'Isola dei Famosi", in una versione completamente rinnovata e che vedremo probabilmente tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027.
La carrellata delle novità della prima serata prosegue con il game show con Michelle Hunziker il Club dell'1% (Hunziker che torna pure con Super Karaoke, dopo gli ottimi risultati di questa estate) e del celebrity show "El Desafio", in cui personaggi famosi si sfidano in abilità fisiche e prove estreme. Confermatissimo tutto il mondo Maria De Filippi, che continua a dare risultati eccezionali, e che soprattutto con Temptation Island accresce ulteriormente l'audience digitale e più giovane della Rete. Si rifarà This is me, ormai un appuntamento consolidato, con Silvia Toffanin per celebrare il talento a 360 gradi. Toffanin che con il suo "Verissimo" si aggiudica anche il titolo di trasmissione televisiva italiana più seguita sui social (quattro dei cinque programmi televisivi italiani di intrattenimento più seguiti sui social sono targati Mediaset, con Grande Fratello, Amici e Zelig a seguire).
Un prodotto sempre più centrale per le prime serate di Canale 5, produzioni che sono un "lusso" perché richiedono investimenti notevoli ma che sono un esempio di quella televisione generalista di qualità che si vorrebbe esportare in Europa. I progetti sono veramente molti: il nuovo acquisto Giorgio Panariello con "Torno a Natale", "Dive" dedicato alle grandi donne dello spettacolo italiano, Gigi D'Alessio che celebra la canzone napoletana in "Viva Napoli", Eros Ramazzotti con grandi ospiti musicali, il Volo. E poi, ancora, i Pooh che con "Un Paese, mille canzoni" raccontano l'Italia attraverso la musica.
Crescono i tg Mediaset di tutte le reti e Rete4 amplifica ancora la sua vocazione di canale dell'informazione con il nuovo nome di Milo Infante, che condurrà un programma in prima serata il martedì, oltre a una striscia quotidiana dalle 11 alle 13 (titolo a oggi è Ore 11) dedicato alla cronaca e all'attualità.
Toni Capuozzo racconterà invece grandi personaggi della storia - si spazia dalla Regina Elisabetta a Leonardo Da Vinci - in Giganti. Confermatissima È sempre Cartabianca (che si sposta al mercoledì sera) e Bianca Berlinguer raddoppia con un programma di approfondimento in seconda serata su Canale 5, dove ritorna anche Federico Rampini con il suo Risiko internazionale. Infine, si alterneranno nell'access di Rete 4 Paolo Del Debbio con 4 di sera e Tommaso Labate con Realpolitik.
Grande attesa per il tv movie dedicato al giovane Santo Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, che dovrebbe arrivare a ottobre su Canale 5. Un progetto molto sentito dall’amministratore delegato che vorrebbe più movie stories positive. Per la gioia dei molti fan, tornano Sabrina Ferilli con A testa alta dopo il successo dello scorso anno, e Anna Valle con Una nuova vita, oltre a due nuove fiction per Vanessa Incontrada.
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Annunciati anche due progetti con protagonisti - rispettivamente - Gabriel Garko e Raul Bova. E poi: il ritorno di un titolo fortissimo come "Viola come il mare", il nuovo Can Yaman ne Il labirinto delle Farfalle e Madre Terra di Cinzia TH Torrini. Annata molto soddisfacente anche per il cinema quella appena chiusa, con il mega successo di Checco Zalone che ha polverizzato tutti i record possibili al box office con il suo "Buen Camino". In questa scia Medusa proporrà quattro nuovi film all'insegna della comicità italiana, in arrivo nelle sale - e poi su Canale 5 - il prossimo anno. Dal nuovo di Ficarra e Picone a quello di Aldo Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio e Alessandro Siani nel sequel di Benvenuti al Sud, Christian De Sica e Lillo improbabili spie a Tokyo.
Tanti gli appuntamenti musicali in arrivo: i concerti di big come Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia. Prosegue il consolidato appuntamento con Tim Battiti Live. E nell'ottica di una programmazione musicale così intensa arriva la domanda su Amadeus, da poco libero dal contratto che lo legava Warner Bros. Discovery. "Se prenderei Amadeus?", dice il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Mediaset. "In passato ha lavorato con noi, penso lo farà anche in futuro. Appena ci sarà il progetto giusto".
Si amplia, infine, anche l'offerta delle reti tematiche con due nuovi canali per i più piccoli, Frisbee e K2. E senza dimenticare lo sport: Mediaset si è accaparrata i diritti delle Atp Finals, e porterà sulle reti televisive e sulle piattaforme digitali del Gruppo otto incontri selezionati di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i migliori giocatori al mondo.