"Siamo prima di tutto un editore, crediamo nella tv generalista e investiamo nel prodotto televisivo di qualità". Così Pier Silvio Berlusconi, ceo Mfe-Media For Europe, tratteggiando la strategia del Gruppo in una serata in cui ha incontrato la stampa italiana per annunciare novità e riconferme del prossimo anno e per parlare dei successi di Mfe, ormai saldamente internazionale e con un bacino di pubblico potenziale in Europa che tocca i 200 milioni di spettatori.





ASCOLTI TV E "LA RUOTA DELLA FORTUNA" - La stagione appena conclusa è stata particolarmente positiva per gli ascolti: nel 2026 (dati al 10 giugno) - nonostante Olimpiadi e Sanremo - Mediaset ha superato la Rai sia sul target individui che su quello commerciale (15-64 anni). Con Canale 5, in particolare, che questa stagione cresce rispetto allo scorso anno, di 7 punti di share nella fascia 20:30-22.30. Menzione d'onore a tal proposito a "La Ruota della Fortuna" con uno share medio del 24,5%, un "programma che ha cambiato la tv italiana. Un caso a livello mondiale" ha spiegato Pier Silvio Berlusconi.





"Nel novembre 2024 ho iniziato a pensare a come rinnovare l'access, e abbiamo cominciato a lavorare sui revival di alcuni brand storici. La Ruota è stato solo il primo ad andare in onda". Immancabile ormai la domanda sul perché non si accorci la durata dell'access prime time, ovvero quella fascia oraria televisiva che va dalla fine del telegiornale della sera all'inizio della prima serata. "Se la Rai, che è servizio pubblico, chiude alle 20 e 30 noi seguiamo subito - non esita nella risposta l'ad Mediaset - "si diano una mossa. Sono tre anni che aspettiamo".