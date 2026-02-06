"Viola come il mare", via alle riprese della terza stagione
Francesca Chillemi torna a vestire i panni di Viola Vitale nel nuovo capitolo della serie in onda prossimamente su Canale 5
Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di "Viola come il mare", prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. L'annuncio è arrivato tramite uno scatto sui social che ritrae l'attrice Francesca Chillemi nuovamente nei panni della protagonista Viola Vitale per il nuovo capitolo scritto da Silvia Leuzzi e diretto da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.
Coprodotta da Rti e LuxVide, "Viola come il mare" si concentra sulle vicende di Viola Vitale, giornalista che percepisce le emozioni degli altri attraverso i colori. Si tratta della sinestesia, uno dei sintomi della malattia neurologica ereditata dal padre, un uomo che la ragazza non ha mai conosciuto.
La seconda stagione della serie si era conclusa proprio con l'incontro tra i due e con l'inizio della storia d'amore tra Viola e l'ispettore capo Francesco Demir, interpretato dall'attore turco Can Yaman.
Cresce dunque l'attesa per scoprire cosa succederà negli episodi della terza stagione e per conoscere l'intero cast.