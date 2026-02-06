"Viola come il mare", via alle riprese della terza stagione

Coprodotta da Rti e LuxVide, "Viola come il mare" si concentra sulle vicende di Viola Vitale, giornalista che percepisce le emozioni degli altri attraverso i colori. Si tratta della sinestesia, uno dei sintomi della malattia neurologica ereditata dal padre, un uomo che la ragazza non ha mai conosciuto.

La seconda stagione della serie si era conclusa proprio con l'incontro tra i due e con l'inizio della storia d'amore tra Viola e l'ispettore capo Francesco Demir, interpretato dall'attore turco Can Yaman.



Cresce dunque l'attesa per scoprire cosa succederà negli episodi della terza stagione e per conoscere l'intero cast.