Grande successo per l’operazione "Viola come il mare" su Mediaset Infinity e Canale 5. Mediaset, per la prima volta, ha anticipato la messa in onda televisiva su Canale 5 di "Viola come il mare", con una visione gratuita di tutti gli episodi della seconda stagione sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, ottenendo un riscontro eccezionale.