"Mediaset siamo Noi", Pier Silvio Berlusconi: "Una festa per papà, una festa di tutti noi"
Il presidente di MFE-Media For Europe: "L'energia, l'entusiasmo e la capacità di voler bene del nostro fondatore sono parte indelebile del nostro Dna".
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Oltre 1.500 collaboratori Mediaset si sono riuniti nel Campus di Cologno Monzese per “Mediaset siamo Noi”, la serata voluta da Pier Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa del fondatore dell’Azienda. Una grande festa all'insegna della musica, della convivialità e dello stare insieme, pensata per condividere un momento speciale con tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo. Per l'occasione, il Campus Mediaset si è trasformato in un grande spazio dedicato all'incontro, grazie a una tensostruttura di oltre mille metri quadrati realizzata appositamente per ospitare l'evento.
Ad aprire la serata è stato Gerry Scotti, che ha introdotto l'intervento del presidente e AD di MFE-Media for Europe. Nel corso dell'evento è stato proiettato in anteprima per i collaboratori Mediaset il documentario dedicato a Silvio Berlusconi di Toni Capuozzo “Caro Presidente, ti racconto” che sarà trasmesso domani in simulcast in prima serata sulle reti Mediaset. Gerry Scotti chiede a Pier Silvio Berlusconi “Come stai?” Risponde: “Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima. Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi".
Il momento musicale è stato affidato ai Pooh, protagonisti di un concerto che ha ripercorso alcuni dei loro più grandi successi: Dammi solo un minuto, Tanta voglia di lei, Uomini soli, Pensiero e Chi fermerà la musica. La festa è poi proseguita lungo la Via del Gusto, un percorso tra sapori, tradizioni e specialità enogastronomiche dei principali Paesi in cui opera MFE-MediaForEurope. Dalla paella e dalla sangria della Spagna al risotto alla milanese e alla cotoletta per l'Italia; dai würstel con crauti, brezel e birra della Germania alla Sacher Torte e al formaggio Emmental, omaggio ad Austria e Svizzera; fino al bacalhau e ai tradizionali pastéis de nata del Portogallo. Il catering è stato curato dal ristorante stellato “Da Vittorio”.
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IL DISCORSO DI PIER SILVIO BERLUSCONI
"Buonasera a tutti e grazie di essere qui tutti insieme. Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente e sono sincero penso che voi lo percepiate. Poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto. Grazie. Questa sera non sarà una serata di commemorazione, questa sera non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione, l'anno scorso abbiamo celebrato il nostro fondatore con gioia come lui avrebbe voluto, oggi dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo rendere, e questo è il messaggio che vi do, grazie alla sua energia, al suo entusiasmo, alla sua capacità di volere bene che sono parte indelebile del nostro DNA e che noi tutti insieme facciamo vivere e respiriamo tutti i giorni. Questa sera deve diventare e sarà una serata di festa, la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi. Quindi, vi prego divertitevi".
"Vedete, le aziende possono crescere, possono diventare internazionali, possono fare risultati straordinari, anche nei momenti più complicati come questo. L'economia europea e mondiale è influenzata dalle guerre, da tanti problemi ma noi andiamo bene comunque e ci mettiamo tanto impegno. I numeri da soli non bastano. Ci sono tre ingredienti senza i quali non si costruisce nulla, l'ho imparato bene in quasi 40 anni di lavoro sempre qua cresciuto come stanno facendo tutti questi giovani a Cologno Monzese e ne sono orgoglioso. I tre ingredienti sono: la dedizione, la passione e, il più importante di tutti, le persone, cioè voi cioè noi. Io vi dico solo questa frase: Noi siamo Mediaset, una realtà bellissima un'azienda di cui essere orgogliosi grazie al lavoro e al contributo di tutti voi e di tutti noi. Siamo partiti da qualcosa e quel qualcosa era dentro qualcuno che ci sta guardando di sicuro e sorride quindi: Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà".
"Che meraviglia, siete fantastici grazie. Questa è la nostra ricchezza, questa è la nostra forza. Voi non avete idea di quanta energia e di quanto bene fate a me, alla mia famiglia e a tutta la nostra azienda. Oggi ho visto ancora più ragazzi giovani che lavorano, imparano dalle persone che sono con noi da decine di anni e hanno esperienza. Ora come avrebbe voluto lui, che sicuro è qua con noi, facciamo festa e divertiamoci. Grazie".