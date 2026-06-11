12 giugno

“Caro Presidente, ti racconto” in simulcast su tutte le reti Mediaset

Mediaset ricorda Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa, con uno speciale in onda venerdì in simulcast sulle reti Mediaset

11 Giu 2026 - 17:05
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Silvio Berlusconi © italyphotopress

Silvio Berlusconi © italyphotopress

In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo Fondatore con “Caro Presidente, ti racconto”, un documento che intreccia memoria e presente, ricordi privati e riflessioni sul nostro tempo.

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Con Toni Capuozzo

  Lo speciale, che andrà in onda nel corso della serata di venerdì 12 giugno, racconta attraverso immagini, fotografie e pensieri, un dialogo introspettivo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere sui fatti avvenuti in questi ultimi tre anni e l’evolversi di situazioni che lo videro come protagonista.

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“Caro Presidente, ti racconto” è ambientato nella cornice di Villa del Balbianello, edificio storico che sorge a Lenno sul Lago di Como, luogo amato dal Presidente. La regia è affidata a Roberto Burchielli.

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