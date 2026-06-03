Mediafriends al “Milano Film Fest 2026”

Mediafriends, l’Ente Filantropico promosso da Mediaset, Medusa Film e Mondadori e presieduto da Pier Silvio Berlusconi, sarà presente al Milano Film Festival 2026 con due iniziative dedicate al valore sociale della cultura. Il primo appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle ore 21.00, nell’ambito del programma Off del Festival, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Piazza Sant’Angelo 2, Milano). Il concerto “Immagini. Note per un mondo a colori” vedrà protagonisti l’Orchestra Quattro Ottavi e il coro CoRogoredo in un repertorio di colonne sonore e brani celebri. Un evento gratuito aperto alla cittadinanza, in cui la musica diventa strumento di integrazione e inclusione.