Mediafriends al “Milano Film Fest 2026”

”È successo" il backstage del docufilm Mediafriends
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“A Regola d’Arte” © Ufficio stampa
Mediafriends, l’Ente Filantropico promosso da Mediaset, Medusa Film e Mondadori e presieduto da Pier Silvio Berlusconi, sarà presente al Milano Film Festival 2026 con due iniziative dedicate al valore sociale della cultura. Il primo appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle ore 21.00, nell’ambito del programma Off del Festival, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Piazza Sant’Angelo 2, Milano). Il concerto “Immagini. Note per un mondo a colori” vedrà protagonisti l’Orchestra Quattro Ottavi e il coro CoRogoredo in un repertorio di colonne sonore e brani celebri. Un evento gratuito aperto alla cittadinanza, in cui la musica diventa strumento di integrazione e inclusione.
Quattro Ottavi è l’orchestra giovanile sostenuta da Mediafriends che offre ai ragazzi del quartiere Salomone-Forlanini di Milano un’opportunità unica di crescita e inclusione sociale attraverso la musica d’insieme. L’iniziativa “Immagini. Note per un mondo a colori” si avvale della collaborazione di R101 e sarà condotta da Chiara Tortorella. Il coro CoRogoredo, appartenente all’I.C.S. Sottocorno Pasquale di Milano, diretto dal Maestro Alessandro Nardin.
Il secondo appuntamento si terrà lunedì 8 giugno alle ore 11.00, presso la Sala President del Cinema Anteo, per la sezione Industry del Festival. All’interno dell’evento “Sguardi condivisi: quando il cinema racconta il sociale”, dedicato al ruolo del set come strumento di promozione e racconto delle attività sociali, saranno proiettati quattro cortometraggi promossi da Mediafriends. “Graffiti” di Alexis Sweet con Raoul Bova, Un racconto sull’indifferenza, l’illegalità e il riscatto: quando i segni sui muri diventano voce di cambiamento. “Che storia: leggi, sogna, ama” di Antonio Palese, un incontro soprannaturale alla Braidense trascina due amiche nel capolavoro di Manzoni, dove realtà storica e fantasia si intrecciano. “Scuola di Vita” di Andrea Franzoso, due giovani intraprendono un percorso di rinascita e apprendimento all’interno di una storica ciclo-officina di Milano. EW per finire, “A Regola d’Arte” di Samuele Romano, musica e rugby nelle periferie milanesi: un binomio vincente che diventa strumento di crescita per le nuove generazioni.
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