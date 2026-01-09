“Una Storia Speciale”: Mediaset e Mediafriends celebrano 20 anni di solidarietà

Il programma racconta oltre due decenni di iniziative benefiche, campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi promosse insieme al pubblico e alle reti Mediaset. Dalle prime edizioni de “La Fabbrica del Sorriso”, con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello come madrina e padrino, fino alle campagne dedicate alle grandi emergenze – dallo tsunami del 2004 al terremoto dell’Aquila, fino alla pandemia del 2020 – Mediafriends ha sempre rappresentato la mano tesa del gruppo Mediaset verso chi aveva più bisogno.