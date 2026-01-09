“Una Storia Speciale”: Mediaset e Mediafriends celebrano 20 anni di solidarietà

Un racconto fatto di iniziative, emergenze e impegno sociale, attraverso le testimonianze di Giulio Golia, Federica Panicucci e Gerry Scotti.
Il programma racconta oltre due decenni di iniziative benefiche, campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi promosse insieme al pubblico e alle reti Mediaset. Dalle prime edizioni de “La Fabbrica del Sorriso”, con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello come madrina e padrino, fino alle campagne dedicate alle grandi emergenze – dallo tsunami del 2004 al terremoto dell’Aquila, fino alla pandemia del 2020 – Mediafriends ha sempre rappresentato la mano tesa del gruppo Mediaset verso chi aveva più bisogno.
Fondata nel 2003 per volontà di Pier Silvio Berlusconi, Mediafriends nasce come segno concreto di responsabilità sociale d’impresa. “Una Storia Speciale” ricorda come, in ogni emergenza, l’alleanza tra volti noti, giornalisti e pubblico renda possibile trasformare la comunicazione in aiuto concreto, mantenendo sempre al centro trasparenza e responsabilità sociale.
Prodotto da Mediafriends e curato da Carlo Gorla e Sara Scorpati, con la produzione esecutiva di Bibiana Bellini, lo speciale è un viaggio emozionante attraverso vent’anni di solidarietà e comunicazione sociale.