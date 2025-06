"È successo" il docufilm Mediafriends in concorso al Milano Film Fest

"È successo", il docufilm realizzato da Mediafriends in collaborazione con Infinity Lab, è in concorso al Milano Film Fest. Un traguardo importante per un progetto nato lontano dai riflettori, all’interno del laboratorio di recitazione messo a disposizione gratuitamente da A Regola D’Arte: il progetto di Mediafriends che offre ai giovani corsi di musica, teatro e rugby.

Protagonisti sono le ragazze e i ragazzi del quartiere Luzzatti-Ascarelli di Napoli che, insieme al regista Ezio Maisto, hanno messo in scena sé stessi, con le loro storie, i loro sogni e le loro paure, in un racconto corale che ruota attorno ad un’unica e apparentemente semplice domanda: che cos’è davvero il successo?

Il risultato è un’opera sincera, delicata, sorprendente. Tra improvvisazioni, riflessioni e momenti di confronto, il docufilm restituisce tutta la ricchezza di un’età dove tutto è possibile. E mostra qualcosa che spesso dimentichiamo: che i ragazzi sanno pensare, osservare, immaginare con una profondità che spiazza.

Ed è così che il laboratorio di recitazione diventa un’esperienza trasformativa, un viaggio collettivo fatto di ascolto, espressione e immaginazione e il palco un luogo sicuro, dove potersi esplorare senza filtri né pregiudizi.



“È successo” verrà proiettato in anteprima al Milano Film Fest in due occasioni:

Mercoledì 4 giugno al Piccolo Teatro - ore 16.00

Venerdì 6 giugno al Cinema Anteo (Sala President) - ore 14.30