"Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Tar Lombardia", ha dichiarato Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia. "È una sentenza che conferma la piena correttezza del percorso istituzionale e amministrativo seguito e che rende giustizia a una scelta giusta e profondamente significativa. Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi significa riconoscere il ruolo straordinario che ha avuto per la Lombardia e per l'Italia intera. Il rigetto dei ricorsi dimostra che, attorno a questa vicenda, qualcuno ha tentato di alimentare una polemica tutta ideologica, che nulla aveva a che vedere con il merito della decisione. Per Forza Italia, per la Lombardia e per tutti coloro che riconoscono a Silvio Berlusconi il suo straordinario contributo alla vita imprenditoriale, sportiva e politica del Paese, questa è una giornata importante. A lui va un tributo doveroso, nel segno della memoria, della gratitudine e della verità. Ancora una volta l'amore prevale sull'invidia e sull'odio".