Garlasco, Marco Poggi sulla cantina di casa: "Non ricordo se c'era anche Sempio"

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Durante la puntata di lunedì 22 giugno di Quarta Repubblica sono andate in onda alcune clip della deposizione del 20 maggio 2025 del fratello di Chiara Poggi, Marco, e in particolare il momento in cui la pm di Pavia e un carabiniere chiedono all'uomo della cantina e di chi la frequentava all'epoca dei fatti.
"In cantina avevo se non sbaglio alcuni vecchi giochi - ha spiegato Marco Poggi - alcune scatole, può essere che sono andato a prendere... siamo andati a prendere delle cose, sì".
A questo punto la pm ha chiesto se capitava di trascorrere del tempo in cantina: "Non credo, no", la risposta di Poggi.
E alla domanda se andava da solo, Poggi ha risposto: "Può essere che siano venuti tutti perché magari gli dovevo fare vedere una roba ma non so dire quante volte è capitato, è passato troppo tempo".
Alla domanda del carabiniere se si ricorda chi c'è stato dei suoi amici e in particolare se c'è stato anche Andrea Sempio, l'uomo ha risposto: "Non posso dirlo non mi ricordo proprio. Come ho detto è possibile che siamo andati - ha aggiunto - perché c'erano effettivamente cose che poi... da riviste di videogiochi ad altre cose".
Il carabiniere ha chiesto se siano sempre scesi in scioltezza da queste scale e se è mai capitato che qualcuno sia caduto: "Non ricordo - le parole di Poggi - le scale sono sicuramente strette quindi, cioè credo che ci sia anche negli atti che tutto il vano delle scale è pieno di mie impronte, per cui".
La pm ha dunque specificato che c'è una sua impronta sul vano delle scale: "Me ne ricordavo di più - la risposta di Poggi - comunque viene da appoggiarsi".