Garlasco, Marco Poggi sulla cantina di casa: "Non ricordo se c'era anche Sempio"

E alla domanda se andava da solo, Poggi ha risposto: "Può essere che siano venuti tutti perché magari gli dovevo fare vedere una roba ma non so dire quante volte è capitato, è passato troppo tempo".

Alla domanda del carabiniere se si ricorda chi c'è stato dei suoi amici e in particolare se c'è stato anche Andrea Sempio, l'uomo ha risposto: "Non posso dirlo non mi ricordo proprio. Come ho detto è possibile che siamo andati - ha aggiunto - perché c'erano effettivamente cose che poi... da riviste di videogiochi ad altre cose".