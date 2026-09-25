Caso Garlasco, sentito in procura l'ex generale dei Ris Garofano: "Non faccio commenti"

In attesa del deposito ai pm dell'ultima delle quattro consulenze disposte negli accertamenti integrativi, non è quindi escluso che i magistrati abbiano deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, in questi anni già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze già prodotte ai pm, c'è quella chiesta a Carlo Previderè per riesaminare il capitolo del dna sulle unghie della vittima, alla luce delle ultime osservazioni difensive, e precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche di Sempio, chiesta a Cristina Cattaneo, e la consulenza supplementare sull'impronta a pallini lasciata sul pavimento della villetta il giorno del delitto, affidata a Giampaolo Iuliano e Nicola Caprioli. Intorno alle misure del piede di Sempio potrebbe giocarsi la rilevanza di un elemento già noto, quello della cosiddetta impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero dell'indagato.