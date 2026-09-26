Garlasco, nei vecchi diari di Andrea Sempio episodi di aggressioni e stupri

Nella puntata di venerdì 25 settembre, "Quarto Grado" torna a concentrarsi sui vecchi diari di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Si tratta di quaderni fitti di appunti, sogni e fantasie, in cui compaiono episodi di aggressioni, stupri e violenze immaginate. Materiale che gli inquirenti stanno analizzando per comprendere il contesto mentale del ragazzo e valutare se questi scritti possano avere un peso nella ricostruzione della vicenda.