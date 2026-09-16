Morti sospette a Garlasco, il medico legale sulla fine di Giovanni Ferri: "Potrebbe non essere suicidio"

Il corpo dell'ex meccanico in pensione fu rinvenuto in uno spazio angusto di 50 centimetri con la gola e i polsi tagliati ma senza una lama nelle vicinanze. Nonostante l'autopsia, in merito non fu aperta alcuna indagine e nessuno, al di fuori della ragazza che lo trovò e delle forze dell'ordine, vide il corpo dell'anziano, neanche la moglie. "Rileggendo l'autopsia del collega e visionando il materiale fotografico che ho a disposizione mi viene da dire che non ho la certezza assoluta che sia stato un suicidio", - prosegue - "L'ipotesi alternativa è quella di un omicidio di un uomo anziano colto di sorpresa e colpito al collo, con un tentativo di difesa che ha provocato verosimilmente quella ferita al polso e che, dopo alcuni passi, è stato ritrovato nella posizione statica in cui poi è deceduto".