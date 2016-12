Dieci cose da fare nella bella stagione che ti renderanno più felice

1 SPALANCA LE FINESTRE – Al risveglio l'abitudine di lasciar entrare la luce del sole in casa aiuta a svegliarsi più facilmente e, soprattutto durante l'estate, permette di anticipare la sveglia senza troppa fatica. Apri le finestre, favorirà il buon umore contribuendo al ricambio dell'aria.



2 DIETA COLORATA – Voglia di depurarsi e sentirsi leggera? Punta sulla frutta e la verdura: durante la bella stagione la natura offre profumi e sapori intensi. Grazie ai colori fai il pieno di vitamine, combatti la stanchezza e la pelle si illumina di una nuova lucentezza.



3 AL CHIARO DI LUNA – Cogli le belle serate estive per goderti di più la città. Durante la bella stagione cinema all'aperto, manifestazioni culturali, sagre e passeggiate notturne accendono l'entusiasmo e la curiosità.



4 IMPACCHI – Con il caldo la crema si appiccica? Sfrutta le proprietà dello yogurt, un vero e proprio trattamente idratante naturale. Versa qualche cucchiaio di yogurt in una ciotola, aggiungi un cucchiaio di olio vegetale e massaggia la pelle umida sotto la doccia.



5 MERENDA VITAMINICA – Combatti la sete con centrifugati e frullati a base di frutta e verdura, senza l'aggiunta di latte: il risultato sarà una pelle più pura e luminosa. Energia al massimo grazie ai sali minerali e le vitamine.



6 UN'ORA AL GIORNO – Noti fin dall'antichità, i bagni di luce combattono depressione e ansia, favorendo il buon umore. Inoltre, migliorano lo stato dell'epidermide e svegliano il metabolismo. Ritaglia ogni giorno tempo per una passeggiata, anche solo con la scusa della spazzatura o di una commissione vicino a casa.



7 DOMENICA ECO – Vietato stare chiusi in casa. Le belle giornate stuzzicano la voglia di esplorare il territorio e stare all'aria aperta. La domenica dai il via libera a bicicletta, gite al fiume, picnic e una colazione tarda a base di caffè e giornali, insieme agli amici, fra chiacchiere e idee per trascorrere la giornata libera con chi ami.



8 ACQUA ANTISTRESS – L'acqua ha un altissimo potere idratante e rigenerante. Informati nelle piscine della tua zona: durante l'estate molte strutture offrono abbonamenti e ingressi a prezzo ridotto, per esempio durante la fascia della pausa pranzo. Un paio d'ore al sole, nuoto e un buon libro o una siesta per sentirsi energica e di buon umore.



9 HAPPY HOUR – Con il caldo spesso manca la voglia di stare ai fornelli. Sfrutta l'estate per ritrovare la forma e trascorrere tempo con gli amici. Dopo il lavoro potete organizzare un aperitivo a base di melone con prosciutto, spiedini di frutta, macedonia e insalate di farro o riso. Una serata da dedicare a chiacchiere e assaggi genuini.



10 FALLO ADESSO – Se desideri dimagrire, tonificare il corpo e scegliere nuove abitudini è il momento giusto. Sfrutta la mattina presto oppure le lunghe serate estive per uscire a correre o camminare di buon passo. App come il contapassi aiutano a darti obiettivi e stimolano il tuo impegno con te stessa. Durante l'inverno sarà più facile continuare a seguire uno stile di vita più attivo e felice.