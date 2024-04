Elezioni, il Viminale chiarisce: "Giorgia sulla scheda? Voto valido" | E Vannaci pensa di mettere "Generale"

Scrivere solo il nome sulla scheda elettorale per le prossime elezioni europee non invalida il voto.

Lo fanno sapere fonti del Viminale. Nel manuale di indicazioni per i presidenti di seggio prodotto dal ministero dell'Interno in occasione delle consultazioni, viene infatti riportato che il voto è valido anche quando vengono utilizzate "espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori. Il voto è valido - si legge - sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore". Domenica il premier Giorgia Meloni, che ha annunciato la sua candidatura alle Europee, aveva dato come indicazione di scrivere solo il nome di battesimo sulla scheda.