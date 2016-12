I centrifugati per combattere il caldo

La sete non ti dà tregua? Evita bibite gassate e bevande troppo dolci: è la prima regola utile per non accumulare calorie e dissetarsi senza entrare nel circolo vizioso dello zucchero. Quando bevi più di una bibita l'organismo si abitua infatti all'alto apporto di saccarosio e ne chiede immediatamente altro: un'abitudine che, moltiplicata per tutte le giornate estive, rischia di far lievitare il tuo peso con effetti negativi su circolazione, denti, epidermide. Scopri invece come usare frutta e verdura per ricette buone, salutari e dissetanti .

MIX DI ANTIOSSIDANTI - Dalla colazione alla merenda all'aperitivo, la frutta e la verdura centrifugate o frullate costituiscono una bevanda rinfrescante e in grado di dare un apporto di vitamine e sali minerali importante per una buona idratazione dell'organismo. I frutti di stagione da privilegiare in luglio sono pesche, albicocche e ciliegie, che aiutano la buona circolazione e migliorano l'abbronzatura preparando la pelle per l'appuntamento con il sole. Lava e taglia a pezzi carote e pesche, poi centrifuga: un mix perfetto per la bellezza dell'epidermide. Per rendere la bevanda più dissetante puoi aggiungere succo di limone, pompelmo o arancia e una foglia di menta fresca. Grazie al potassio, le pesche possiedono un'azione mineralizzante e tonificante.



ESTRATTORE O CENTRIFUGA? - Il funzionamento della centrifuga si basa su lame metalliche fissate alla base di un motore che gira ad alta velocità. A causa del processo di ossidazione dovuto al calore alcune sostanze nutritive possono distruggersi e il sapore alterarsi, ecco perché oggi stanno prendendo sempre più piede gli estrattori, che funzionano a velocità più bassa e consentono una minor ossidazione dato che agiscono schiacciando il frutto. Il succo di mela estratto a freddo si ossida dopo un tempo maggiore: puoi ottenere un buon prodotto sperimentando verdure a foglia, anguria e melone, di cui apprezzare pienamente profumo e colore, anche fino a 48 ore dopo.



RICETTE ESTIVE - La percentuale d'acqua contenuta dal cocomero sfiora il 95%: dissetante e fresca, l'anguria è ricca di vitamina A e C, oltre a sali minerali, come magnesio e potassio, ferro, zinco, manganese. Sperimenta una ricetta dal sapore tropicale unendo anguria e ananas, entrambe dall'effetto diuretico, disintossicante e sgonfiante. Se soffri di cellulite e ritenzione idrica oltre a anguria e ananas, usa kiwi, ciliegie, fragole, mirtillo, banane, lamponi, ribes e frutti di bosco. Altro grande protagonista dell'estate è il melone, che aiuta a depurare i reni, stimola la digestione, fa bene alla pelle. Per aumentare il potere diuretico puoi preparare un mix a base di melone, succo di limone fresco e cetriolo, disintossicante e fresco.



ANTI AFA - Quando il clima diventa particolarmente torrido anche la voglia di mangiare tende a passare. Porta in tavola alimenti freschi e leggeri come insalata mista, yogurt e spiedini di frutta. Cosa ne dici di trasformare una ricetta della tradizione in un centrifugato dissetante e vitaminico? Peperoni rossi e pomodori maturi, ricchi di licopene, cetriolo, cipolla, aglio: la ricetta ideale per un gazpacho da frullare e riporre in frigo, ottimo per merenda, aperitivo o pasto. Ricco di acqua, il cetriolo rinfresca, purifica l'intestino e disintossica. Puoi servire il gazpacho con qualche cubetto di ghiaccio e consumarlo al cucchiaio in versione zuppa oppure versarlo in un bicchiere, da sorseggiare con calma dopo aver aggiunto una foglia di basilico fresco.