I cibi che aiutano l'abbronzatura

Fattore idratazione - Prima ancora che a mangiare è importante pensare a bere e assicurare all'organismo il corretto tasso di idratazione. Infatti, uno stato di disidratazione latente (spesso difficile da riconoscere ai primi sintomi) porta la pelle a una maggiore predisposizione a diverse, più o meno gravi, problematiche come secchezza, scottature, eritemi, rughe e macchie. Quindi, è importante bere spesso e non solo sotto il sole. L'idratazione andrebbe "spalmata" lungo le ventiquattro ore, a piccoli sorsi. Cosa bere? Ovviamente acqua, a temperatura ambiente, ma anche centrifugati di frutta e verdura. Sì anche agli smoothies, meglio ancora se preparati con latte di mandorle (alleato di una bella pelle).



Evviva l'arancione - Per favorire un'abbronzatura luminosa e sana è importante che la dieta sia ricca di vegetali: frutta, verdura e legumi. Da prediligere i frutti e gli ortaggi di colore arancio. Questa pigmentazione significa presenza di betacarotene, vitamina antiossidante indispensabile per conquistare un colorito sano e proteggere al contempo il derma dai danni dei radicali liberi. Quindi, via libera a: zucca, carote, melone, albicocche e pesche.



Fattore licopene - Oltre all'arancione, sfrutta anche il potere del rosso e del pomodoro in particolare. Questo prezioso ortaggio, principe della cucina mediterranea, è un vero e proprio toccasana per pelle e abbronzatura. Infatti, i pomodori sono ricchi di licopene, un antiossidante molto potente che va a proteggere anche gli strati più profondi dell'epidermide, nonché il benessere cellulare di tutto l'organismo. Il licopene cresce in quantità con la cottura, quindi se ne può fare scorta gustandosi salse di pomodoro: per moltiplicarne la concentrazione, aggiungi al sugo anche il triplo concentrato di pomodoro (in assoluto, l'alimento più ricco di licopene).



Olio EVO e frutta secca - Una bella pelle è idratata dall'interno, anche grazie agli acidi grassi essenziali (Omega 3). Per fare il pieno di queste preziose sostanze, e di vitamina E (la vitamina della pelle), condisci sempre le pietanze con un filo di olio extravergine d'oliva a crudo (oppure, in alternativa, con olio di semi di lino) e arricchisci la dieta con frutta secca ricca di vitamine del gruppo B e magnesio (noci e mandorle in primis).



Salmone anti-rughe - I raggi solari provocano danni molto più profondi della semplice scottatura: il danneggiamento biologico del derma si manifesta anche con rughe precoci e macchie scure. La protezione solare elevata resta l'unico strumento a disposizione per evitare questo tipo di danno, oltre a un'esposizione al sole regolata dal buonsenso e non eccessiva. Per quanto riguarda la dieta, puoi puntare sul salmone e il pesce azzurro in generale. Le proteine e i grassi (buoni) contenuti in questi alimenti sono un vero toccasana per la salute e la bellezza della pelle.