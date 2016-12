Salute: come imparare a bere più acqua tutti i giorni

Se anche a te capita spesso di bere poco, è tempo di correre ai ripari. Un'adeguata idratazione permette all'organismo di smaltire le tossine e influisce positivamente sul dimagrimento. La prima regola utile per imparare a bere più acqua, salvo una accertata controindicazione identificata dal medico, consiste nel tenere sempre con sé una bottiglietta. Invece di sprecare inutilmente plastica prima di uscire riempi una borraccia o un thermos: questa semplice abitudine ti consentirà di risparmiare e avere sempre a portata di mano l'acqua necessaria.



Inizia dal mattino: un bicchiere di acqua tiepida a digiuno è benefico per la salute dell'intestino e ha un effetto disintossicante. A giorni alterni aggiungi succo di limone fresco. Otre a essere diuretico, il limone è ricco di vitamina C, aiuta il lavoro del fegato e ha proprietà alcalinizzanti. Durante la notte è facile perdere sali minerali, soprattutto se si suda nel sonno, per questo al mattino è importante reidratare l'organismo.



La stanchezza si fa sentire? Aggiungi un cucchiaino di magnesio supremo al bicchiere d'acqua del buon giorno e avrai l'energia giusta per tutta la giornata. Una tazza di tè o caffè (nelle giuste dosi!) avrà un'azione diuretica: fai in modo di alternare le bevande della colazione includendo spremute di arancia e pompelmo, in grado di proteggere da malanni e invecchiamento precoce.



Ascoltare il proprio corpo significa imparare a distinguere le necessità dell'organismo, che per ognuno di noi possono variare notevolmente, è comunque una sana abitudine bere prima che lo stimolo della sete si faccia sentire. Se lavori all'aria aperta hai bisogno di assumere più liquidi, viceversa chi è in ufficio non dovrebbe superare i due litri, tieni poi conto che anche l'alimentazione contribuisce al giusto apporto idrico. Ricorda infine che sono preferibili piccoli sorsi rispetto a bere tutto di un fiato.



Zuppe, insalate e verdure aiutano il fabbisogno di acqua e aumentano il senso di sazietà. Se sei a dieta due bicchieri d'acqua prima del pasto terranno a bada la fame e idrateranno l'organismo. A metà pomeriggio una tisana o un frullato di frutta fresca costituiscono una pausa deliziosa, benefica soprattutto per chi lavora in ambienti chiusi. Quando la temperatura si alza e i luoghi di lavoro sono poco areati è facile che scoppi il mal di testa: in questi casi un velo di acqua termale spray sul viso e una bevanda come il tè, meglio se non zuccherato, daranno un immediato sollievo.