In forma con i centrifugati che ti fanno bella e snella

Proprietà che in gran parte vanno perse, invece, bevendo i succhi già pronti (spesso realizzati con basi pastorizzate) o cuocendo la verdura.



Ideali per dimagrire - Succhi, centrifugati e frullati sono ricchi di gusto, ma poveri di calorie: perfetti, dunque, per chi vuole perdere peso o, comunque, mantenersi in linea. I centrifugati vegetali hanno anche una piacevole carica, che aiuta a stare lontani dal cibo. Possono essere consumati a colazione a digiuno o come snack salutistici spezzafame.



Due modi per prepararli

Con la centrifuga - Si ottengono “spremute” dai frutti (e dalla verdura) integri, che non vanno sbucciati né puliti: in questo modo tutti i principi nutritivi, presenti nelle parti più coriacee, passano nella bevanda. Il succo è limpido e liquido perché le parti fibrose restano nella macchina.



Con il frullatore - Questo apparecchio trasforma in spuma i morbidi frutti e già sbucciati, come la banana, i frutti di bosco e l'avocado. Si ottiene così una bevanda piuttosto densa, proprio perché contiene anche le parti fibrose. Spesso si abbinano i due metodi, frullando i centrifugati con i frutti e il ghiaccio. Per un effetto ancora più cremoso è sufficiente aggiungere latte, gelato, yogurt o in alternativa, latte di soia o cocco, che dà un tocco esotico e tropicale a qualsiasi abbinamento di frutta. Un cucchiaino di miele, infine, regala una punta di dolcezza quando serve.



Preziosi alleati dell'epidermide

La pelle è probabilmente la prima parte del corpo a pagare lo scotto di un'alimentazione scorretta: opacità, arrossamenti e piccole infiammazioni sono spesso la conseguenza di qualche errore nella dieta. Per fortuna, basta modificare le abitudini. Frutta e verdure in questo caso sono un toccasana: l'azione depurativa e la ricchezza di antiossidanti (vitamine e principi attivi in grado di contrastare l'aggressione dei radicali liberi) rendono immediatamente la pelle più luminosa, idratata e elastica.



Ananas, banane, arance e lime sono le varietà più adatte

A queste si aggiungono piccole quantità di verdura. Sono da provare, per esempio, gli abbinamenti spinaci e ananas, arancia e barbabietola, sedano e uva: si ottiene un gusto armonioso e gradevole. Per ottenere un risultato più raffinato e stuzzicante: zenzero per creare un effetto fresco e piccante, cardamomo e cannella per dare un tocco di colore.



Ecco le ricette per i centrifugati più efficaci per tutte le esigenze:

Super antiossidante - Ingredienti per 1 bicchiere di succo 2 mele (golden delicious o royal gala), 1 barbabietola cruda, 1 fetta di carote, ½ gambo di sedano, 1 fetta di arancia non trattata, ½ fetta di zenzero fresco, acqua

Anticellulite - ¼ di pompelmo bianco, ¼ di ananas con la buccia, 1 mela (golden delicious o royal gala), 1 manciata di more, 1 fetta di cetriolo, 1 fetta di zenzero fresco

Depurativo - 3 mandarini, 1/3 di limone non trattato, ½ fetta di zenzero fresco, 1 fetta di arancia

Antietà - 2 mele (golden delicious o royal gala), 1 manciata di mirtilli, 1 manciata di more, 200 g di yogurt bianco