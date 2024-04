Skincare medicale, il trend beauty che amplifica i risultati dei trattamenti

Consiste nell'ideare un protocollo personalizzato, che prevede una serie di trattamenti prescritti dal medico, dermatologo o medico estetico, non solo per migliorare una patologia , ma anche un inestetismo cutaneo attraverso tecniche più incisive. Oltre a creme e preparati medicali , anche prodotti farmacologici, procedure rivitalizzanti e peeling chimici per poter agire con maggiore profondità al fine di ottenere risultati ancor più efficaci e duraturi.

IL PRIMO PASSO: LA DETERSIONE PROFONDA una beauty routine diversa da mettere in agenda. La prima fase di una remise en forme del viso, in vista della bella stagione e di tutti gli eventi e cerimonie che di solito in questo periodo diventano numerosi, è quella di un'accurata quanto profonda detersione. Prima ancora di procedere a qualunque trattamento, concordato con il medico estetico, è importante che la pelle si presenti perfettamente pulita e pronta per ricevere i successivi trattamenti. Questo non solo garantirà un risultato eccellente, ma sarà anche la garanzia di una maggior durata ed efficacia del protocollo studiato appositamente sulle proprie esigenze. Per eliminare le polveri sottili, si può utilizzare la combinazione di polvere enzimatica e carbone attivo, utili anche per rimuovere a fondo le impurità.

IL PEELING CON ACIDO MANDELICO l'acido mandelico è considerato fedele alleato di bellezza. Oltre a combattere inestetismi quali l'acne, è perfetto per il trattamento delle discromie cutanee, per ricompattare la pelle, per attenuare le rughe superficiali ed è indicato come trattamento pre e post laser terapia, in quanto lenisce l'irritazione della pelle. Un alleato prezioso, dunque, per chi desidera poi proseguire con un trattamento di medicina estetica, tenuto anche conto che questo prodotto non è fotosensibile, dunque ideale tutto l'anno, ma soprattutto in estate.

L'IDRODERMOABRASIONE un passaggio importantissimo per preparare la pelle a ricevere successivamente i trattamenti è quello dell'idrodermoabrasione. Si tratta di un protocollo molto efficace che utilizza una combinazione di soluzioni per pulire in profondità e levigare la pelle. Con questa tecnica vengono anche veicolati nella pelle principi attivi esfolianti, purificanti, antiossidanti e idratanti e, allo stesso tempo, vengono facilmente aspirate impurità e cellule morte. Indicata per tutti e a tutte le età, idealmente ne andrebbero programmate almeno tre sedute prima di sottoporsi a un trattamento di medicina estetica al fine di preparare la pelle per massimizzare i risultati. Quando ci si sottopone a questo trattamento, si ottiene una maggiore tonicità della pelle anche grazie al micro-massaggio sul volto effettuato fino al completo assorbimento delle sostanze che, come sottolinea il dr. Luca Roberto De Santis, medico chirurgo esperto in medicina estetica, anti-aging e laserterapia e membro della Società scientifica italiana di medicina a indirizzo estetico, debbono essere personalizzate sulla base di una attenta valutazione diagnostica e sulle esigenze del paziente.

L'APPLICAZIONE DI MASCHERE AD HOC per proseguire con la skincare, dopo la detersione e l'idrodermoabrasione, si procede con l'applicazione di una maschera. Ad esempio, su pelli non troppo giovani, sono perfette quelle lenitive, idratanti e anche antiossidanti che contengono avena, cereale dalle proprietà calmanti e rigeneratrici. Per un effetto booster, gli skin therapist possono utilizzare il manipolo crio, in quanto il freddo favorisce l'assorbimento e l'attivazione dei principi attivi della maschera.

