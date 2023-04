Bellezza, tecniche innovative per la skincare di primavera

SKIN ANALYZER PER UNA DIAGNOSI ACCURATA: stabilire il corretto trattamento per il viso o per il corpo presuppone una conoscenza accurata delle eventuali problematiche o delle potenzialità della propria epidermide. L'analizzatore cutaneo per l'analisi della pelle del viso o del corpo permette di fornire in pochi minuti un’analisi della pelle completa e dettagliata ed è in grado d'individuare tutti gli inestetismi che si possono presentare. Gli apparecchi più nuovi sono dotati di sensori e camere ad alta definizione che consentono una valutazione completa in pochi secondi, capaci anche di elaborare le proiezioni dello stato futuro della pelle, in termini di miglioramento e invecchiamento, prevedendo la tendenza nei successivi 3-5 anni. Si tratta di una straordinaria tecnologia che fornisce un risultato oggettivo in grado di rilevare dettagli che a occhio nudo non si possono osservare, come ad esempio i danni da raggi UV, le zone che stanno sviluppando delle macchie, la disidratazione della pelle, il metabolismo cutaneo e altri ancora. Anche per quanto riguarda i percorsi di epilazione permanente, questa apparecchiatura si rivela utilissima, perché grazie all'analisi del pelo permette di conoscere approfonditamente la situazione di partenza e monitorarne i progressi.

RINGIOVANIMENTO DEL VISO SENZA AGHI: per contrastare gli inestetismi e le imperfezioni del viso, rimpolpare e rimodellare il contorno senza usare aghi, si può ricorrere al crio lifting e al crio filler. Il crio lifting sfrutta l'effetto del caldo-freddo che, oltre a far contrarre i tessuti, stimola la produzione di collagene ed elastina, riattivando e cellule del derma e donando elasticità e vitalità alla pelle: ideale per chi desidera migliorare e rimodellare il proprio aspetto. Il crio filler favorisce la creazione momentanea di micro pori in modo da far assorbire rapidamente le sostanze idratanti e ricche di acido ialuronico, collagene e principi attivi: grazie a questa metodica le cellule ricevono i nutrienti necessari per consentire una rigenerazione dell'epidermide. Per risultati visibili e duraturi meglio ripetere il trattamento.

VACUUM, LIPO LASER E RADIOFREQUENZA PER RIMODELLARE: infine, ecco come ridurre l’adipe localizzato, rassodare e stimolare le fibre di collagene che si trovano sotto il derma. Per riattivare la circolazione si può utilizzare la vacuum terapia, utile per contrastare gli inestetismi della cellulite e non solo. Si tratta di una tecnica antica di origini cinesi, un massaggio per la lotta alla ritenzione idrica e stimolare la circolazione dei capillari. Il trattamento consiste nel creare un vuoto, vacuum in latino, una specie di risucchio, che esercita una forza tirante sulla pelle, costretta e stimolata a far ripartire tutta la microcircolazione superficiale. L’effetto ventosa genera un maggior afflusso di sangue nella zona interessata dal trattamento, che comporta una maggiore ossigenazione e un rapido ricambio cellulare con l’eliminazione delle tossine. Oggi, grazie a trattamenti all'avanguardia come ad esempio il V-Shape, è possibile abbinare la vacuum terapia ad altri trattamenti, per esempio il lipo laser per un’azione sull’adipocita, che associato alla radiofrequenza è utile per la tonificazione, e agli infrarossi per una riduzione localizzata del grasso. I manipoli da usare sul corpo agiscono stimolando la microcircolazione, tonificando, drenando e rassodando, mentre sul viso si può ottenere un effetto tonificante, antirughe e antiage.