Come curare la salute con l'acqua

Il corpo umano è composto principalmente d'acqua: fino al 75-80 per cento nei neonati, il suo contenuto tende ad abbassarsi con l'età. Infatti in un uomo adulto la percentuale d'acqua rilevata nell'organismo è circa il 60 per cento, il 55 per cento nel caso di una donna. Mantenere la corretta idratazione, bere di più e meglio, mangiare gli alimenti giusti e concedersi dei bagni rigeneranti rende più luminosa e pura la pelle, migliora i problemi di ritenzione idrica e ha effetti positivi sul metabolismo. Scopri il decalogo quotidiano per una cura di bellezza a base di acqua.