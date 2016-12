Bere più acqua per dissetarsi e dimagrire

AIUTO PER LA DIETA - Secondo i dati di una ricerca condotta in Germania l'acqua ha un effetto benefico sul metabolismo. Bere due bicchieri d'acqua a temperatura ambiente, circa 500 ml, prima di ogni pasto contribuisce all'aumento del tasso metabolico, favorendo i processi di dimagrimento. I soggetti coinvolti nello studio hanno mostrato di dimagrire più rapidamente grazie a questa semplice buona abitudine, che possiede un ulteriore effetto positivo: aiuta il senso di sazietà.



EFFETTO ANTIAGE - Il corpo umano è formato per oltre l'80% da acqua, tuttavia questa percentuale diminuisce a seconda dell'età. Se nei neonati sfiora l'85%, la quantità d'acqua nell'organismo di un uomo adulto è circa il 60%, il 55% nelle donne. L'acqua depura e disintossica, migliora la bellezza dell'epidermide e combatte l'invecchiamento. La regola quotidiana da non dimenticare? Prima di colazione, a digiuno, bevi un bicchiere d'acqua, da alternare con acqua e limone fresco: ha un effetto disintossicante e contribuisce a reidratare l'organismo dopo la notte.



VOGLIA DI BOLLICINE - Non tutta l'acqua è uguale. Nelle acque minerali il residuo fisso è stabilito fra 500 e 1000 milligrammi: oligoelementi come bicarbonato, sodio, fluoro, calcio, zolfo e ferro partecipano al benessere dell'organismo con l'apporto di minerali preziosi. Le bollicine dell'anidride carbonica tendono a gonfiare lo stomaco: è sconsigliata come fonte principale di liquidi, tuttavia occasionalmente può costituire una piacevole alternativa.



FONTI DI LIQUIDI - Ricorda che gli alimenti contengono quantità più o meno elevate di acqua. Durante l'estate via libera a melone, anguria e pomodori, che hanno fra il l'80 e il 90% d'acqua. Zucchine, melanzane e lattuga aiutano la corretta idratazione aiutando il corpo a depurarsi. Zuppe, minestre e passati di verdura, da gustare anche freddi, veicolano principi nutritivi importanti. La stanchezza ti assale? Prepara un centrifugato a base di frutta e verdura con l'aggiunta di zenzero fresco. Sarà un elisir di energia e forza.



BEVI POCO? - A seconda del lavoro che si svolge e dell'ambiente in cui si vive è importante curare l'idratazione dell'organismo con la giusta quantità d'acqua. Se di frequente dimentichi di bere, il trucco è tenere una borraccia o una bottiglietta d'acqua sempre in borsa. Bere a piccoli sorsi ha un effetto benefico per l'organismo; inoltre, contribuirà a evitare senso di pesantezza e gonfiore addominale. Quando lavori o fai le pulizie di casa posiziona la bottiglia in un posto ben visibile: sarà uno stimolo in più per ricordarti di bere spesso.