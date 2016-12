Il potere dell'ananas contro la ritenzione idrica

ELISIR DI VITAMINE - L'ananas è ricca di fosforo, calcio, manganese e potassio. Grazie ai sali minerali e l'alta presenza di vitamina C aiuta a prevenire raffreddore e tosse. Inoltre, contribuisce a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna con effetti benefici per chi soffre di ipertensione. Da alcuni studi è emerso che questo frutto può ridurre il rischio di degenerazione maculare e attraverso l'apporto di beta-carotene e antiossidanti svolge un'azione benefica sulla salute di occhi e pelle, combattendo i processi legati all'invecchiamento.



COLAZIONE ENERGETICA - Migliora la circolazione con una colazione a base di frutta: puoi preparare un frullato con ananas, arancia e pompelmo da abbinare a una coppa di macedonia o frutta a pezzi; infine aggiungi una manciata di noci, mandorle e nocciole. La bromelina contenuta nell'ananas riduce il muco in eccesso e favorisce una buona digestione, eliminando l'acidità. Secondo alcuni studi il succo puro consente un apporto di vitamina C superiore a una spremuta d'arancia.



ATTIVA IL MICROCIRCOLO - L'ananas ha un effetto drenante coadiuvato dalla presenza di acqua e potassio presenti nel frutto. Per eliminare il senso di gonfiore e combattere il ristagno dei liquidi puoi utilizzare il gambo d'ananas, da acquistare in erboristeria sotto forma di integratore. Le proprietà antinfiammatorie e anticoagulanti rendono questa sostanza un aiuto prezioso in presenza di edemi, vene varicose, flebiti, facilitando il drenaggio dei liquidi.



A TUTTE LE ORE - L'ananas può essere inserita con successo in molte preparazioni culinarie. Usa la fantasia e inventa ricette alternative in cui abbinare questo frutto a pesce, carne e persino insalate. Ottima con lo yogurt oppure per una fresca macedonia da consumare a merenda, l'ananas è deliziosa anche all'ora dell'aperitivo: via libera a spiedini di frutta mista e cubetti d'ananas con assaggi di pesce. L'insalata? Invece di aggiungere formaggio, prosciutto e alimenti che rischiano di far aumentare vorticosamente le calorie, prova a sperimentare lattuga, valeriana, rucola, noci e ananas a pezzi per un piatto leggero e nutriente. In alternativa, puoi usare il succo d'ananas anche per cuocere pesce e carne.



EFFETTO ANTIETÀ - Attenzione: utilizza il frutto fresco, da scegliere valutando sia la risposta al tatto che il profumo. La temperatura di lavorazione prevista per l'ananas in scatola distrugge le vitamine e la bromelina, elevando le quantità di zucchero e calorie. Il succo fresco, da ottenere con un estrattore o una centrifuga, ha un effetto diuretico e, come emerso dagli studi, aiuta a ridurre l'appetito. Inoltre, il potere antinfiammatorio della bromelina, coinvolta nella sintesi delle prostaglandine, è in grado di velocizzare la guarigione di stiramenti e contratture, tanto da essere consigliata nel trattamento della sintomatologia legata all'artrite reumatoide. Un elisir quotidiano per stare in forma e aiutare la salute dell'organismo.