Cellulite? Combattila a tavola

07:00 - La cellulite è sempre associata a una cattiva circolazione venosa e linfatica. Il ristagno di liquidi conferisce alla pelle un aspetto gonfio e spugnoso, mentre alla palpazione, di solito, il tessuto muscolare risulta inconsistente rispetto a quello adiposo. Per favorire l’eliminazione di scorie e tossine, rivitalizzare i tessuti e ridurre l’edema, è sempre bene arricchire il menu con alimenti mirati e tisane a base di erbe mediche. Ecco, allora, cinque mosse anticellulite.

1) Bevi due tazze di tisana al giorno. Gli infusi più adatti sono a base di piante mediche in grado di rafforzare le pareti venose e aiutare la circolazione sanguigna, come centella, rusco, amamelide e ippocastano; giovano anche le proprietà diuretiche e depurative di betulla, ortosiphon, tarassaco, pilosella, ananas o edera.



2) Preferisci cibi dall’effetto drenante e quelli che rafforzano il microcircolo, come frutta e verdura ricche di bioflavonoidi (prugne, uva, more, ribes nero, ciliegie, mirtilli, cipolla) e vitamina C (agrumi, kiwi, fragole, peperoni), tutte sostanze in grado di ridurre la permeabilità dei vasi capillari.



3) Modera il consumo di sale, perché aumenta la ritenzione idrica, accentua l’aspetto spugnoso e irregolare dei cuscinetti di adipe e può neutralizzare l’effetto drenante di alcuni alimenti inseriti ad hoc nel menu. Il sale va ridotto davvero al minimo, sostituendolo con aromi e spezie, mentre vanno eliminati gli alimenti molto salati (affettati, formaggi, cibi in salamoia ecc).



4) Rispetta gli orari dei pasti e il ciclo naturale di sonno-veglia, per aiutare l’organismo a ritrovare i suoi ritmi naturali: è un modo efficace per riequilibrare il metabolismo e smaltire più velocemente scorie e tossine.



5) Cammina il più possibile a passo sostenuto: giova alla circolazione sanguigna e contrasta ritenzione idrica e sovrappeso. Sono benefici poi: yoga, nuoto, tecniche di rilassamento e ogni tipo di sport, soprattutto se praticato all’aria aperta: ossigenano il fisico, riequilibrano l’umore e aiutano l’organismo a liberarsi più velocemente di scorie e tossine.



Cibi SI’



Verdure e frutta in grande quantità (tutti i tipi)

Erbe come bardana, betulla, borragine, tarassaco, rosmarino

Latte e yogurt scremati

Carne magra e pesce

Cereali e derivati, preferibilmente integrali

Olio extravergine di oliva

Acqua oligominerale



Cibi NO



Salumi e insaccati

Dado da brodo

Formaggi grassi

Carne e pesce salati o affumicati

Cibi fritti

Bevande dolcificate

Succhi di frutta dolcificati

Caffè e tè in eccesso

Salse in genere

Alcolici

Olive e sottaceti

Patatine in sacchetto

Cibi in scatola

Margarina

Frutta secca tostata e salata da aperitivo