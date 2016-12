8 maggio 2014 Ti senti gonfia? Porta in tavola questi cibi Introdurre alcuni alimenti, nemici del gonfiore, può aiutarti a drenare ed eliminare i liquidi in eccesso. Scopri quali sono Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Uva - Ha un importante effetto diuretico e drenante grazie alla sua elevata quantità di potassio. Fresca e dolce, l’uva si caratterizza per il buon contenuto di vitamine B1 e B6, che favoriscono il buon funzionamento del sistema nervoso, cardiovascolare e gastrointestinale. L’uva è inoltre ricca di tannini e antociani (entrambi potenti antiossidanti) che hanno un’azione protettrice sul microcircolo.

Asparagi - Composti da circa il 90% di acqua, gli asparagi sono ricchi di fosforo, potassio, acido folico e contengono anche calcio, magnesio, ferro, vitamina A, C e vitamine del gruppo B. Hanno grandi proprietà depurative e diuretiche, ma anche cardiotoniche, remineralizzanti e lassative. Infine sono ipocalorici (24 kcal per 100 g).



Ananas - Molto consigliato nelle diete dimagranti e per il trattamento della cellulite, ha proprietà diuretiche e disintossicanti che aiutano a combattere la ritenzione idrica. Anche l’ananas è un frutto ad alto contenuto di potassio e di vitamine A, B e C.



Prezzemolo - Ottimo diuretico, aiuta a combattere i batteri nocivi e le sostanze irritanti che potrebbero trovarsi nel tratto urinario. Stimola inoltre la secrezione gastrica ed è quindi considerato un buon aiuto al processo digestivo. È una buona fonte di vitamine del complesso B, di potassio, di oligoelemento che regola la pressione sanguigna, e di ferro, importante per prevenire l’anemia.

Mirtilli - Dalle proprietà diuretiche e anti-gonfiore, i mirtilli dovrebbero essere ospiti fissi nella dieta delle donne dopo i 40 anni. Sono utilissimi, infatti, per il trattamento dei problemi venosi che causano gonfiore e varici e svolgono un’azione protettiva sul cuore e sulla circolazione. Grazie al contenuto di acqua e minerali, i mirtilli favoriscono la diuresi, contrastano la ritenzione idrica, prevengono le infezioni urinarie.



Tarassaco - I poteri diuretici delle foglie di tarassaco, ricche di potassio e sostanze amare, sono noti anche nella tradizione popolare. Il tarassaco è utile per facilitare i processi epatici, poiché aumenta la produzione della bile e il suo deflusso dal fegato all’intestino, promuovendo tra l’altro anche l’eliminazione biliare del colesterolo, riducendone l’assorbimento grazie alla ricchezza in fitosteroli e fibre solubili. I suoi estratti vengono usati come purificanti, decongestionanti e disintossicanti.