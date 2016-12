Cinque tisane detox per combattere gonfiore e stress

1 - TISANA DEPURATIVA - Il carciofo è un toccasana in grado di aiutare il lavoro del fegato e ha effetti positivi sull'equilibrio del colesterolo. Ricco di sali minerali, questo vegetale ha proprietà depurative: puoi utilizzarlo in infuso o decotto ed è perfetto a fine pasto perché aiuta a digerire. Hai cucinato i carciofi? Non buttare le foglie, gli scarti possono essere recuperati e impiegati per un ottimo infuso.



2 - TISANA CONTRO LA RITENZIONE IDRICA - Ortica, betulla, centella asiatica e tarassaco sono amici delle donne perché combattono la ritenzione idrica. Grazie ai sali minerali la linfa di betulla aiuta a reintegrare i liquidi e riduce i gonfiori. Se a fine giornata hai le gambe affaticate e pesanti combina un infuso da sorseggiare con calma a un pediluvio con sale grosso e olio essenziale di tea tree o eucalipto.



3 – TISANA STIMOLANTE E ANTI STRESS - Ami i profumi? Scegli finocchio, menta e liquirizia, dall'aroma fresco e stimolante. La liquirizia ha un'azione benefica sulla digestione e migliora i problemi dell'apparato gastrointestinale. Secondo diversi studi, trenta giorni assumendo regolarmente estratto secco liquirizia sarebbero sufficienti per determinare un miglioramento nelle condizioni del fegato. Fiori d'arancio e lavanda aiutano invece contro lo stress e la fame nervosa.



4 - TISANA RIVITALIZZANTE - Mirtilli, frutti rossi, peduncoli di ciliegia e rosa canina, dalle virtù depurative e antinfiammatorie, sono l'ideale per chi ha bisogno di un tuffo rivitalizzante nel colore. Il rosso rubino di questa tisana soddisferà anche la vista, oltre a favorire il benessere delle estremità riattivando il microcircolo.



5 TISANA DECONGESTIONANTE - Sai che puoi preparare un'efficace tisana detox anche con gli ingredienti che hai in cucina? Ti bastano le erbe aromatiche del giardino: rosmarino, basilico, salvia e timo non sono deliziosi solo in padella, ma costituiscono un aiuto prezioso per il benessere dell'organismo. Oltre a essere un antico rimedio contro tosse e raffreddore, il rosmarino è ricco di antiossidanti, ha proprietà energizzanti ed è impiegato come depurativo del fegato. Aggiungi mezzo cucchiaino di ogni erba in acqua bollente, copri per una decina di minuti e... bevi! Ecco una bevanda calda e profumata con cui depurarti, da sorseggiare lungo la giornata.