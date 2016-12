9 aprile 2015 Sei cibi per disintossicare il tuo organismo Bastano una dieta corretta, che includa i giusti alimenti, e un po’ di sport per farti sentire rinvigorita e pronta per affrontare la nuova stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Se hai chiuso l’inverno con qualche chilo in eccesso, e senti di avere esagerato, il tuo corpo probabilmente ha bisogno di una dieta disintossicante. Il metodo più semplice è quello di eliminare dal tuo piano alimentare alcol, zuccheri e carboidrati raffinati. Questo tipo di regime alimentare a basso apporto calorico può, però, essere più efficace se integrato con ingredienti le cui proprietà permettono al tuo corpo di eliminare le tossine e i grassi in eccesso. I cibi amici da consumare per un corretto detox di stagione sono le verdure a foglia verde, il crescione,i carciofi, la frutta fresca e la farina integrale.