Le bevande per la bella stagione: cinque ricette benessere

PER L'ABBRONZATURA - Ricchi di betacarotene, i frutti arancioni e gialli aiutano l'abbronzatura. Inizia la giornata con un centrifugato a base di carote ricche di vitamina A, importante per il cuore, la vista e in grado di combattere l'invecchiamento. Puoi aggiungere poi pomodori freschi e sedano oppure abbinare le carote a lamponi, albicocche, meloni e pesche.



A PROVA DI DIETA - Succhi di frutta e tè prodotti industrialmente andrebbero consumati con moderazione perché, contenendo elevate quantità di zucchero, minacciano la linea e la salute dei denti, anche nei bambini. Prova a sostituirli con un'alternativa light! Le tisane fatte in casa e raffreddate in frigo possono essere conservate per più di un giorno, sono deliziose e contengono meno zucchero. Evita le dosi già pronte: ti basta preparare un infuso con lavanda, tè nero o verde a cui aggiungere limone o lime, rosa canina e agrumi.



RINFRESCANTE - Per avere una bevanda semplice e dissetante prepara un infuso di menta, aggiungi poi zucchero di canna, foglie fresche di menta e lamponi (nell'acqua calda si scioglieranno). In alternativa, se ti piacciono i sapori forti, punta su anice, karkadè oppure liquirizia e zenzero, ingredienti perfetti per chi ha la pressione bassa.



GAMBE PERFETTE - Grazie ai flavonoidi, mirtillo e frutti rossi aiutano la circolazione e stimolano il microcircolo del sangue. Puoi prepararne un infuso, ottimo anche da bere freddo, a cui aggiungere succo di limone fresco e una manciata di foglie di menta. Sai che è possibile preparare un infuso di mirtillo anche utilizzando le foglie? Ti basta far bollire l'acqua e aggiungere circa 200 grammi di foglie, da lasciare a mollo per un quarto d'ora. Aloe e ortica aiutano a depurare il corpo favorendo il benessere di gambe belle e leggere. In questo periodo nelle zone verdi sono presenti molte piante di ortica: raccogline un mazzo e mettile a seccare a testa in giù, potrai utilizzarle anche durante il periodo invernale.



DISSETANTE - Secondo ricerche scientifiche l'odore della vaniglia aiuta a combattere la fame nervosa. Puoi preparare un infuso di vaniglia a cui aggiungere frutti rossi oppure della rosa canina: conservalo in un thermos oppure in frigo, è ottimo anche fresco. Per ottenere un tè freddo fai da te dal sapore intenso metti in infusione qualche bustina di tè nero e mentre è in infusione aggiungi sul fondo pezzi di mela, pesca o melone, poi filtra e imbottiglia conservando in frigo per qualche giorno. Aroma fresco per una bevanda leggera e dissetante, senza conservanti.