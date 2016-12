Il cuore batte meglio con la quinoa

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La quinoa non è un cereale, come spesso si pensa, ma è un'erbacea molto vicina alla famiglia degli spinaci e delle barbabietole. E' coltivata soprattutto in Paesi come Bolivia e Perù, è un alimento ricchissimo per le sue proprietà nutritive: contiene infatti fibre e minerali, come fosforo, magnesio, ferro e zinco.



LE PROPRIETA' – La quinoa è anche un'ottima fonte di proteine vegetali, poiché contiene tutti gli amminoacidi essenziali e in proporzioni bilanciate, con una piccola quantità di grassi, ma prevalentemente insaturi. La presenza del magnesio aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, aritmie ed ipertensione. La vitamina E, inoltre, è un ottimo antiossidante, e agisce nei confronti dell'azione dei radicali liberi e delle cellule del sistema cardiocircolatorio.



LA RICETTA: IL TORTINO DI QUINOA – Si mette a mollo la quinoa per 10 minuti, poi la si mette a lessare. Si unisce a 200 gr. fagiolini tagliati a rondelle, ad altre verdurine, a qualche ravanello e si condisce con una citronette formando un tortino. Si guarnisce con capperi, fagiolini interi e ravanelli per decorazione. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Se non avete voglia di passare troppo tempo tra i fornelli, lo staff del Margutta RistorArte, ristorante vegetariano di Roma che ci ha proposto la ricetta, consiglia di cuocere la quinoa e di aggiungervi pochissimi altri ingredienti: lime spremuto, olio di oliva extravergine, basilico, pomodorini crudi e ravanelli, per ottenere un'insalata fresca e disintossicante.