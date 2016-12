Come risvegliare il metabolismo con la dieta

Per attivare il metabolismo scegli gli alimenti in grado di dare energia all'organismo mantenendo basso l'indice glicemico. Abbassare il consumo di zucchero e alzare il consumo di frutta fresca, yogurt, cereali integrali e legumi aiuta la salute e la forma. Il segreto in più da non dimenticare? Controlla lo stress, concediti il giusto riposo e affronta la vita con calma. Il corpo è una macchina meravigliosa in cui mente e fisico interagiscono reciprocamente. Sfoglia la gallery e scopri tutte le strategie vincenti.