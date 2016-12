Ricette fai da te per una pelle al top

IL POTERE DEL SALE - Gli effetti benefici del sale marino sulla pelle sono numerosi. Per lo scrub è preferibile scegliere il sale fino, che eviterà di graffiare la pelle. Il sale aiuta a liberare l'organismo dai liquidi in eccesso, sgonfiando e rimodellando. Inoltre rivitalizza e illumina l'epidermide penetrando tramite osmosi. Crea uno scrub semplice fai da te mescolando qualche cucchiaio di sale fino e olio naturale, per esempio olio di mandorle dolci, argan o avocado. Per un effetto drenante in grado di sgonfiare e dare sollievo alle gambe pesanti aggiungi mezzo chilo di sale grosso nell'acqua della vasca da bagno: prima che il sale si sciolga puoi massaggiare la pelle con movimenti circolari dalle caviglie alla cosce. Versa alcune gocce di olio essenziale di eucalipto, menta o betulla per rinfrescare e aiutare la circolazione sanguigna.



OLIO NATURALE - L'olio costituisce un'ottima base per maschere viso e scrub, perfetto anche per l'epidermide sensibile. La regola da non dimenticare? Leggi l'etichetta! Evita i prodotti con petrolati: la dicitura paraffinum liquidum compare di frequente anche nei prodotti per neonati e bambini, tuttavia i processi di raffinazione a cui vengono sottoposti rendono questi oli meno nutrienti. Inoltre, le pelli più sensibili possono avere reazioni negative. L'olio di riso è ottimo per il viso perché ha una consistenza leggera; da provare anche avocado, ricco di vitamina E, jojoba, cocco, lino. Mescola qualche cucchiaio di olio e farina d'avena per una maschera esfoliante dolcissima. Per stemperare puoi aggiungere il latte, idratante e nutriente.



LA FRUTTA - Hai dei frutti troppo maturi? Non buttarli! Schiaccia la frutta, sarà la base perfetta per una maschera viso e corpo nutriente dall'effetto tensore. Grazie al contenuto d'acqua e gli acidi della frutta idraterai la pelle trovando nuova vitalità e splendore. Schiaccia una banana matura, oppure una papaya e applica sul viso dopo aver unito un cucchiaino di miele. Kiwi e fragole schiacciati o frullati aiuteranno la purezza e luminosità della pelle. Anche la verdura, per esempio cetriolo, finocchio e pomodoro, può essere utilizzata per creare un impasto da stemperare con olio o latte e applicare sulla pelle.



LO YOGURT - Come il latte, anche lo yogurt costituisce un elemento importante per creare scrub e maschere di successo. Usalo per stemperare: puoi versare in una ciotola sale, olio e yogurt, tre ingredienti perfetti per un trattamento naturale con cui rivitalizzare e nutrire la pelle. Puoi mescolare lo yogurt anche al miele oppure alla frutta schiacciata. Desideri un impacco rinfrescante e illuminante? Frulla un cetriolo, aggiungi qualche cucchiaio di yogurt e applica su viso e collo per un 20 minuti di completo relax.



IL MIELE - Altamente nutritivo, il miele è un antibiotico naturale e aiuta la rigenerazione della pelle. Durante la brutta stagione la tua pelle si taglia facilmente? Grazie al potere del miele aiuterai la cicatrizzazione con risultati visibili nell'immediato. Prima di entrare nella doccia versa qualche cucchiaio di miele in una ciotola e stempera con latte, oppure yogurt. A piacere puoi aggiungere cocco grattuggiato per massaggiare la pelle con dolcezza. Entra nella doccia (eviterai di sporcare attorno a te!) e sulla pelle umida spalma il composto dalle caviglie al viso. Attendi qualche minuto, poi sciacqua con acqua tiepida. L'epidermide guarirà prima e sarà subito nutrita con dolcezza.