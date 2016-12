Miele: un cucchiaino al giorno toglie il medico di torno

07:00 - In questa stagione il pregio maggiormente riconosciuto del miele è quello di essere un toccasana contro tosse e raffreddore. Il merito è di 13 batteri lattici che producono tantissime sostanze in grado di neutralizzare gli agenti responsabili di diverse infezioni, come dimostra una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista International Wound Journal. In particolare le sue proprietà “nemiche” delle affezioni delle vie respiratorie sono espettoranti, fluidificanti del muco, antibiotiche, antivirali e cicatrizzanti.

Perfetto per ingranare la giornata, il miele ha un elevato potere energizzante, grazie ai due zuccheri semplici dai quali è costituito, cioè glucosio e fruttosio. In ogni varietà di miele sono presenti anche, in diversa quantità, minerali e vitamine del gruppo B come la vitamina B12, indispensabile contro stanchezza e astenia. Non tutti i tipi di miele sono uguali, vediamo in rassegna quelle delle qualità che si trovano più facilmente in commercio:



- Acacia: aroma e sapore molto delicato. È particolarmente adatto per le infiammazioni dell’apparato respiratorio e gastrointestinale.



- Castagno: aroma e sapore molto deciso. È noto per favorire la circolazione sanguigna, per le proprietà antispasmodiche, astringenti e disinfettanti delle vie urinarie.



- Di agrumi: aroma e sapore di intensità medio-bassa. Sciolto nel latte o in generale nelle bevande calde prive di sostanze eccitanti (ad esempio teina o caffeina), è utile per combattere nervosismo, ansia e insonnia.



- Eucalipto: aroma e sapore forti ma gradevoli. Sciolto nel latte o in generale nelle bevande calde aiuta a calmare la tosse, ed ha proprietà antispasmodiche, anticatarrali, antiasmatiche, emollienti, antisettiche delle vie respiratorie, delle vie urinarie e dell’intestino.



- Millefiori: ha un sapore tendenzialmente delicato e gradevole. Le proprietà dipendono dai fiori prevalenti.



- Rododendro: aroma e sapore molto leggero. È considerato un ottimo ricostituente.



- Tarassaco: aroma e sapore molto forte. È considerato diuretico e depurativo.



- Tiglio: aroma e sapore di media intensità, ricorda quasi un medicinale. È noto per le proprietà calmanti.