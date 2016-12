Burrocacao fai da te con miele e fragole

Dopo tante ore all'aria aperta anche le labbra hanno bisogno di qualche coccola. Prova ad abbinare miele, fragole e burro di karité , ingredienti sani e naturali per una bocca in pieno benessere : potrete prepararvi un burrocacao fai da te vero alleato di bellezza. Ecco il consiglio della nostra redazione per ottenere un balsamo rigorosamente biologico.

GLI INGREDIENTI – Fragole q.b; Miele q.b.; Burro di karité q.b.



PREPARAZIONE – 1. Frullate le fragole in modo da ottenere un composto liquido e fluido. 2. Prendere un pentolino antiaderente, mettete 1 cucchiaio della passata di fragole, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di burro di karité. Mescolate, a fuoco lento per 3 minuti, sino ad ottenere una crema perfettamente omogenea. 3. Ponete il composto ottenuto in un barattolino e lasciate freddare, lontano dalla luce. Avrete così ottenuto il vostro balsamo casalingo, per labbra protette dalle screpolature e a prova di passioni estive.



IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO - Il miele e le fragole sono ottimi anche per uno scrub labbra, togliendo così quelle fastidiose e antiestetiche pellicine che a volte possono formarsi. Ecco come prepararlo: 1 Mettete in una ciotola 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di zucchero di canna grezzo. 2 Aggiungete tre fragole precedentemente tritate 3 Mescolate energeticamente il tutto, ottenendo una crema profumata e delicata. A questo punto, spalmate con leggeri massaggi circolari sulle labbra. Risciacquate con abbondante acqua tiepida. Il risultato è sorprendente. E a prova di bacio.



A cura della redazione "Bella più prima"