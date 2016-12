Olio di avocado contro i rilassamenti della pelle

07:00 - Un amico per la pelle, un nemico per le rughe. L’olio di avocado è da secoli utilizzato nei Paesi tropicali come alimento e come prodotto cosmetico. Ha un colore verde scuro e dall’aspetto “appiccicoso”, mentre se raffinato è giallo chiaro e contiene pochi nutrienti. È considerato uno degli elementi più efficaci per prevenire e rallentare la formazione di rughe e rilassamenti cutanei. Ecco perché viene utilizzato in cosmesi per le pelle secche, per lo più mature, disidratate. Le sue proprietà nutrienti e rigeneranti svolgono un’azione protettiva, elasticizzante, rivitalizzante e ne valorizza la morbidezza sulle pelli più fragili.



L’utilizzo dell’olio di avocado per noi più conosciuto è quello alimentare, molto simile a quella dell’olio d’oliva e lo si può usare anche per friggere. Ma proprio perché simile all’olio di oliva, viene utilizzato anche per la realizzazione di saponette e cosmetici fai da te. L’olio di avocado è altamente energetico e rivitalizzante, grazie all’alta percentuale di acidi grassi essenziali e per questo è un utile aiuto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari (con la dovuta moderazione), deve però essere usato a crudo, perché contiene anche acidi grassi saturi. Ricco di vitamina E, carotenoidi e altri componenti benefici per l’organismo, ha una capacità di penetrazione nella pelle e un’attività ristrutturante antiage.



Proprio per questo, associato all’olio di jojoba la mattina o la sera, sul viso, sul collo e intorno agli occhi ha benefici evidenti da subito. Inoltre è un ottimo rimedio per le macchie dell’età, basta lasciarlo in posa sulle zone specifiche circa 15 minuti. Le sue proprietà sono anche ottime per i capelli. Applicando l’olio leggermente riscaldato a bagnomaria e applicandolo sulla cute e sui capelli, aiuta a liberarsi contro prurito e forfora.