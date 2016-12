Capelli: splendidi e brillanti con gli impacchi al naturale

07:00 - La storia di Rapunzel ci racconta che per far crescere capelli sani e forti basta cantare una canzone... et voilà, il gioco è fatto: ecco una chioma splendente e piena di luce. In realtà, la cura dei capelli deve essere quotidiana e impeccabile. Per chi non ama ricorrere troppo spesso ai prodotti industriali, che possono contenere sostanze chimiche ed elementi tossic potenzialmente dannosii, ecco qualche maschera naturale da preparare in casa per capelli sani e pieni di vita.

I capelli, simbolo di bellezza e vanità, rispecchiano lo stato di salute della persona. Hanno un valore seduttivo ed estetico e, se curati alla perfezione, valorizzano il viso. Generalmente i capelli sani sono lucenti, morbidi ed elastici, ma possono verificarsi condizioni che li rendono grassi o secchi con anomalie del cuoio capelluto. Ogni tipo di capello, quindi, ha bisogno di un nutrimento specifico: ecco come realizzare maschere diverse per capelli ricci, lisci, biondi o bruni, per un effetto lucente e voluminoso.



PER CAPELLI CRESPI E RICCI - La tradizione giapponese ci suggerisce una ricetta per districare e ammorbidire i capelli: basta far bollire un pugno di riso in due bicchieri d’acqua non salata, dopo averlo scolato si conserva l’acqua di cottura che, una volta raffreddata, va versata sui capelli dopo lo shampoo e fatta agire per 5 minuti.



PER CAPELLI LISCI - Mescolate 250 grammi di yogurt di soia con un cucchiaino di bicarbonato e il succo di un limone. Dopo aver ottenuto una consistenza omogenea, applicatela solo alla radice dei capelli e lasciatela riposare per 40 minuti. Risciacquate con acqua tiepida e ricordatevi di utilizzarla non più di una volta alla settimana.



PER CAPELLI MORI - Ecco una semplice ricetta fai da te per rendere splendidi i capelli scuri. Mescolate una tazza di gel di aloe vera, mezza tazza di polvere di cacao amaro, una tazzina di sciroppo d’agave e un cucchiaio di latte di cocco. Si ottiene così il prodotto ideale da massaggiare sui capelli: dalle punte alla radice. Coprite, poi, i capelli con la pellicola trasparente da cucina e aspettate mezzora. Sciacquate con acqua tiepida e ripetete un paio di volte a settimana.



PER CAPELLI BIONDI - Se per schiarire i capelli si usano la birra e la camomilla, per preservare a lungo il colore castano chiaro basta riempire il carrello di fragole. Frullate una tazza di fragole mature con due cucchiai di olio di semi di lino e due cucchiai di olio extravergine d’oliva. Quando sono ben amalgamati applicateli sui capelli, distribuendololi più sulle radici che sulle punte,. Dopo aver fatto riposare il composto per 20 minuti, rimuovetelo con acqua fredda. Per avere i risultati migliori si consiglia di ripeterlo una volta a settimana per tre settimane consecutive.

CONTRO LE DOPPIE PUNTE - Miscelate un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di olio di germe di grano, uno di aceto di mele e uno di jojoba, 5 gocce d’essenza di rosmarino e 5 di camomilla. Distribuite uniformemente sui capelli e lasciate agire per circa 30 minuti, dopodiché lavate i capelli e sciacquate abbondantemente.