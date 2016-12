Viso più fresco e giovane in poche sedute: i trattamenti ad hoc

Prima ancora dell'età, lo sanno bene uomini e donne in carriera, ad abbattere il volto e a renderlo più soggetto all'invecchiamento è la stanchezza. Dormire poco e male, ritmi di vita sregolati, stress quotidiano, lavorativo e famigliare, fanno male. E non soltanto al cuore. Diventiamo così più vecchi, senza anche accorgercene, nonostante l'età anagrafica sia ancora fuori dalla zona critica.



UNA NUOVA SOLUZIONE - Eiste un nuovo trattamento di bellezza studiato appositamente per cancellare l'espressione stanca. E per aiutare ad annullare tutte le relative conseguenze. Si chiama “No stress lift” e racchiude una serie di trattamenti, diversi da paziente a paziente, ma tutti mini-invasivi, che hanno l'obiettivo di dare al viso un'espressione meno stanca e preoccupata. La tecnica è stata messa a punto dalla dottoressa Patrizia Piersini, medico estetico di Torino, la quale spiega: “ Bastano una o due sedute della durata di un'ora, da ripetere un paio di volte all'anno, per cancellare i segni di stanchezza dal viso e ottenere un'espressione più rilassata, più distesa. Il trattamento può essere eseguito anche nella pausa pranzo, in quanto non sono necessari tempi di recupero”.



ANCHE PER GLI UOMINI - A richiedere questo tipo di trattamento sono soprattutto le donne dai 40 anni in su, ma sono sempre più numerosi anche gli uomini “Si tratta di persone che si sentono grintose e in forma e che, guardandosi allo specchio, non si riconoscono più nella propria immagine riflessa: dal medico estetico cercano un aiuto per trovare un aspetto più gradevole e che sia più corrispondente a come si sentono. In molti casi, soprattutto gli uomini, lo richiedono perché sul posto di lavoro si ritrovano a competere con colleghi più giovani e vogliono quindi dare un'immagine di efficienza”, aggiunge dottoressa Patrizia Piersini.



LE RUGHE PIÙ FASTIDIOSE – Sono e rughe della glabella, cioè quelle tra le sopracciglia, che di solito conferiscono al viso un'aria preoccupata, depressa, arrabbiata, La soluzione ottimale è il botulino che serve a cancellare questi segni, illuminando e aprendo lo sguardo. Per la correzione delle rughe nasogeniene e di quelle agli angoli della bocca, che tendono a conferire un'espressione triste, si utilizzano filler a base di acido ialuronico in grado di integrarsi nei tessuti. Aiutano a rendere la ruga meno segnata, ma senza l'antipatico effetto del cordoncino. Spesso si interviene anche sugli zigomi, evitando effetti esagerati o a cuscinetto, ma solo per ridefinire i contorni e dare al viso un aspetto più teso, liftato, slanciato. E sempre per ottenere un effetto più disteso non bisogna dimenticare la linea mandibolare che con il tempo risulta meno definita e conferisce un'espressione appesantita. Altra zona critica sono le occhiaie, un'area delicata in cui si agisce con un filler specifico a base di acido ialuronico, vitamine, aminoacidi e antiossidanti. Il costo indicativo dei trattamenti variabile a seconda della tecnica impiegata: dai 300 ai 600 euro.



