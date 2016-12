Papaya: fresca e deliziosa, combatte anche il colesterolo

La papaya non è solo un frutto delizioso da gustare, ma possiede spiccate proprietà benefiche per la nostra salute. Dolce e soffice come il burro, è composta principalmente da acqua, ma ha anche una buona quantità di carboidrati. Contiene tanta vitamina C ed A , ma anche quelle E e K, nonché acido folico, magnesio, potassio, rame, acido pantotenico, flavonoidi.

LE PROPRIETA' - La papaya, specie quando completamente matura, contiene una buona quota di sostanze con proprietà antiossidanti, utili per proteggere l'organismo dall'invecchiamento cellulare. Valida alleata della salute del cuore, le sostanze che contiene aiutano a prevenire l'ossidazione del colesterolo. Inoltre contiene papeina, un enzima che agisce allo stesso modo dei succhi gastrici favorendo la digestione.



LA RICETTA: CAPRESE DI AVOCADO E PAPAYA (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma) Tagliare a fette spesse 0,5 cm due avocado e 800 grammi di papaya matura, mettere 200 grammi di lattuga come base e adagiarvi sopra le fettine di avocado a cerchio, intorno alle fette di vocado adagiare le fettine di papaya a cerchio e spruzzare di limone. A conclusione aggiungervi 120 grammi di germogli colorati, condire con un filo d'olio evo, sale nero al carbone, pepe nero e 50 grammi di foglie di basilico. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per una bevanda cresca e ricca di proprietà benefiche, scegliete un centrifugato tropicale, ricco di vitamine e antiossidanti: accostate la papaya ad altri frutti esotici come lime, ananas e frutto della passione. Non esagerate con la frutta dolce se non volete renderlo troppo stucchevole.