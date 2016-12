Olio di argan, un elisir naturale di giovinezza

07:00 - Ha proprietà emollienti, nutrienti, protettive e rigeneranti. E soprattutto è un elisir di giovinezza. Stiamo parlando dell’olio di argan. Ovvero, l’estratto dai semi della pianta di Argania spinosa, endemica nella zona Sud del Marocco. Ultimamente molto di tendenza tra le amanti del make-up e della cura del corpo. Una vera scoperta per molte, grazie al suo contenuto di acidi grassi essenziali, ricchi di Omega-3, Omega-6, vitamina E e vitamina A, combatte i segni d’invecchiamento precoce e il rilassamento cutaneo.





La ricerca scientifica ha più volte confermato, che l’Argan è un aiuto testato nella cura di tutti gli strati della pelle: aiuta a ricostituire il film idrolipidico dell'epidermide proprio grazie alle sue proprietà. E con la produzione di collagene e prevenendo la formazione delle rughe è molto efficace contro l’invecchiamento. Ma non solo. Tradizionalmente, l’olio di argan è stato conosciuto per le sue proprietà cardio protettive e per il trattamento di infezioni della pelle. L'olio di argan ha forti proprietà cosmetiche oltre a un'azione antimicrobica , favorisce la guarigione da bruciature ed eritemi. Perfetto per questa stagione, dove la tintarella a volte può essere una nemica, se non presa con qualche accorgimento. Protegge la pelle dai raggi solari, dal vento, dal fumo, dall’inquinamento. Ha un effetto benefico anche nell’acne giovanile o nella pelle secca.



L’Argan va bene anche per le fibre dei capelli fragili e li idrata dopo l’esposizione al sole e dopo esser stati al mare. Rafforza anche le unghie e ridà lucentezza. Protegge la pelle dei bambini. Inoltre, previene la comparsa di smagliature. Insomma, un vero toccasana per il fisico. In particolare, è particolarmente efficace nel trattamento di viso, corpo, capelli, unghie, labbra e anche del seno. Insomma una volta scoperto non se ne può fare a meno, per prepararci a un make-up perfetto.