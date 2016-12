I benefici della luce solare

VITAMINA D – Secondo i dati di un'indagine effettuata su 1.179 donne in menopausa alti livelli di vitamina D riducono del 60% il rischio di sviluppare il cancro. La luce solare costituisce inoltre un aiuto per la prevenzione contro le malattie degenerative e l'osteoporosi. Per trarre il massimo beneficio la pelle deve essere però nuda: appena le temperature lo consentono accorcia pantaloni e maniche in modo da immergerti in un bagno di sole.



SISTEMA IMMUNITARIO – Grazie all'esposizione al sole l'organismo protegge la salute di ossa e denti. Gli studi hanno provato che camminare all'aperto abbassa i livelli di stress e aumenta la produzione di serotonina. Il sistema immunitario diventa più forte, con una ricaduta positiva sull'umore.



AUMENTA IL BUON UMORE – Un gruppo di ricercatori ha testato l'efficacia delle passeggiate nel trattamento della depressione. Il risultato? Camminare regolarmente è una vera e propria terapia in grado di combattere l'ansia e lo stress. Il movimento attiva il metabolismo e interviene nell'attività dei neurotrasmettitori legati al piacere e alla gratificazione.



DI BUON PASSO – Per iniziare una routine positiva trasforma le incombenze quotidiane, come andare a comprare il pane o buttare la spazzatura, in un'occasione per uscire. Quando sei al lavoro sfrutta la pausa pranzo. L'ora migliore per una passeggiata è fra le dieci e mezzogiorno, quando il sole è al massimo del suo splendore.



EMOZIONI POSITIVE – Il calore stimola l'emergere di sensazioni piacevoli e ricordi positivi. Ascolta il battito cardiaco, osserva la tua respirazione. Prendersi un momento per stare seduti su una panchina e guardare il mondo intorno a sé diventa una piccola meditazione quotidiana. La mente si sveglia e la creatività aumenta, perché improvvisamente si crea uno spazio, dentro di te, dove percepire un senso profondo di pace e benessere.